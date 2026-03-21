వధువు నోట్లో రసగుల్ల పెట్టబోయిన వరుడు, మూతి తిప్పిందని తుపుక్కున ఉమ్మేశాడు (video)
ఇటీవలి కాలంలో ఇష్టం లేని పెళ్లిళ్లు పలుచోట్ల జరుగుతున్న ఘటలు వెలుగుచూస్తున్నాయి. యువతీయువకులు వారివారి తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడి మేరకు తమకు ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ వివాహాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వివాహాలు చేసుకున్న జంటల్లో కొంతమంది రాజీపడి బ్రతుకుతుంటే మరికొందరు పెళ్లికి ముందే పెటాకులు చేసుకుంటున్నారు. ఇంకొందరు ఏకంగా పెళ్లి వేదిక మీదనే తమ అయిష్టాన్ని బహిరంగంగా తెలుపుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
పెళ్లయ్యాక వధూవరులు ఒకరి నోట్లో ఇంకొకరు రసగుల్లా పెట్టుకుని రుచి చూడాల్సి వుంది. ఈ క్రమంలో తొలుత పెళ్లి కుమార్తె తన చేతితో రసగుల్లను వరుడి నోట్లో పెట్టింది. దాన్ని అతడు కొద్దిగా కొరికి నోట్లోకి వేసుకున్నాడు. అనంతరం అతడు కూడా వధువు నోటికి రసగుల్లను అందించాడు. ఐతే అతడు పెట్టే రసగుల్లను వధువు స్వీకరించలేదు. తల పక్కకి తిప్పేసింది. దీనితో తీవ్ర ఆగ్రహం చెందిన వరుడు తన నోట్లో అంతకుముందు వధువు పెట్టిన రసగుల్ల స్వీటును తుపుక్కున కిందకి ఊసేసి తన చేతిలో వున్న రసగుల్లను కూడా నేలకేసి కొట్టి పక్కకి వెళ్లాడు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.