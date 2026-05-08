శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 8 మే 2026 (17:01 IST)

వామపక్షం అందించారు, ఇక తమిళనాడు సీఎంగా TVK విజయ్

గత నాలుగు రోజులుగా తమిళనాడు రాజకీయాల్లో రేగిన తీవ్ర ఉత్కంఠకు వామపక్షాల ప్రకటనతో సద్దమణిగి TVK విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు మార్గం సుగమం అయ్యింది. తొలుత కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు వున్నదనీ, తమకు ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని విజయ్ కోరారు. ఐతే మిగిలిన సంఖ్యా బలం లేకపోవడంతో గవర్నర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి నిరాకరించారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ చిన్న పార్టీలను బుజ్జగించి తమకు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు.
 
ఐతే డీఎంకే కూటమిలో వున్నటువంటి వామపక్షాలు ఒక పట్టాన విజయ్‌కు మద్దతు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించలేదు. చిట్టచివరికి డీఎంకే చీఫ్ స్టాలిన్ తో సుదీర్ఘ మంతనాల తర్వాత శుక్రవారం సాయంత్రం వామపక్షాలు తమ మద్దతును టీవీకె పార్టీకి ఇచ్చేందుకు అంగీకరిస్తూ విజయ్‌కు లేఖలు రాశాయి. దీనితో తమిళనాడులో ఏర్పడిన రాజకీయ సంక్షోభానికి తెర పడినట్లయ్యింది.
 
మరికొన్ని గంటల్లో టీవీకే చీఫ్ విజయ్ రాష్ట్ర గవర్నరుని కలిసి తమకు మద్దతు ఇస్తున్న పార్టీల జాబితాను, లేఖలను అందించనున్నారు. టీవీకే 107, కాంగ్రెస్ 5, సీపీఐ 2, సీపీఎం 2, వీసీకె 2. దీనితో సాధారణ మెజారిటీ 118కి చేరుకున్నట్లయింది.

Nandini Rai: అనకాపల్లి నుంచి తారక్ పొన్నప్ప, నందినీ రాయ్‌ల మాస్ నంబర్ రిలీజ్కండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మిస్తున్న రా అండ్ రస్టిక్‌ చిత్రం 'అనకాపల్లి'. ఈ సినిమాకి ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. కండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్‌గా చేసిన ఈ మూవీలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్య వశిష్ట జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా త్రినాథరావు నక్కి ఓ ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించారు. ఇప్పటికే సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్‌ను, పాటల్ని రిలీజ్ చేసి అంచనాలు పెంచేశారు.

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పనున్న పవన్ కల్యాణ్.. కారణం ఏంటంటే?ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, ఇటీవల ముక్కుకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నందున, ప్రస్తుతం ఆ చికిత్స అనంతర కోలుకునే దశలో ఉన్నారు. ఆయన ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇంకా తన పరిపాలనా బాధ్యతలను తిరిగి స్వీకరించలేదు. ఈ సందర్భం, పవన్ కళ్యాణ్ సినీ కెరీర్ గురించిన చర్చను తెరపైకి తెస్తోంది. ఆయన సినీ ప్రస్థానం ఎప్పటి నుంచో ఒక అనిశ్చిత స్థితిలోనే కొనసాగుతోంది. అన్నింటికంటే ముందుగా, కళ్యాణ్‌కు అనేక రాజకీయ బాధ్యతలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా విధులు, అలాగే అటవీ- పంచాయతీ రాజ్ శాఖల మంత్రిగా బాధ్యతలు ముఖ్యమైనవి.

Atlee, Arjun: అల్లు అర్జున్ రాకా టైటిల్‌కు పుష్పతో సంబంధం ఉంది : చిత్ర నిర్మాతలుదర్శకుడు అట్లీతో రాబోయే చిత్రంలో అల్లు అర్జున్ ఫస్ట్ లుక్, నటుడి పుట్టినరోజు అయిన ఏప్రిల్ 8న విడుదలైంది. గుండుతో, కాటుక కళ్లతో, జంతువుల పంజాలతో కెమెరాలోకి చూస్తున్న అతని లుక్‌ను చూసి ఇంటర్నెట్ మొత్తం మురిసిపోయింది. ఈ చిత్రానికి 'రాకా' అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు, ఒకవేళ అది సినిమాలో అర్జున్ పాత్ర పేరు అయితే దాని అర్థం ఏమిటి అని చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పుడు, చిత్ర నిర్మాతలు ఈ టైటిల్ వెనుక ఉన్న కారణాన్ని వెల్లడించారు.

DMK-ADMK పొత్తును తమిళ ప్రజలు ఒప్పుకోరు: విశాల్ వ్యాఖ్య, ఖుష్బూ కూడా...

DMK-ADMK పొత్తును తమిళ ప్రజలు ఒప్పుకోరు: విశాల్ వ్యాఖ్య, ఖుష్బూ కూడా...మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కి చేరుకోలేని విజయ్ పార్టీ టీవీకే ప్రభుత్వం రాకుండా DMK-ADMK పొత్తు పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే దాన్ని తమిళనాడు ప్రజలు హర్షించరు. తమిళనాడులో విపత్కర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి. ఇది జరగకూడదని నేను కోరుకుంటున్నానంటూ నటుడు విశాల్ సోషల్ మీడియా ద్వారా వెల్లడించారు. మరోవైపు భాజపా నాయకురాలు ఖుష్బూ సైతం స్పందించారు. పార్టీ నాయకురాలిగా కాకుండా రాష్ట్ర పౌరురాలిగా పోస్ట్ చేస్తున్నా. ప్రజలు వారి తీర్పును స్పష్టంగా చెప్పినప్పుడు వాళ్లు ఎన్నుకున్నవారే రాష్ట్రాన్ని పాలించాలి కదా అంటూ పేర్కొన్నారు. ఇదిలావుంటే టీవీకే పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మద్దతును కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.

Simran: దక్షిణాది నటీమణులంటే బాలీవుడ్‌ అగౌరపరుస్తుంది : సిమ్రాన్

Simran: దక్షిణాది నటీమణులంటే బాలీవుడ్‌ అగౌరపరుస్తుంది : సిమ్రాన్తమిళ చిత్రసీమలో తన నటనకు ప్రశంసలు అందుకున్న నటి సిమ్రాన్, ఇటీవల హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాల గురించి మాట్లాడారు. బాలీవుడ్‌లో దక్షిణాది నటుల పట్ల వ్యవహరిస్తున్న తీరు గురించి నిర్మొహమాటంగా మాట్లాడుతూ, దక్షిణాది నటులు ఎన్నో ఏళ్లుగా చేసిన కృషిని, వారు మోస్తున్న వారసత్వాన్ని తరచుగా విస్మరిస్తున్నారని తనకు అనిపించిందని, ఈ గౌరవం లేకపోవడం తనను తీవ్రంగా బాధించిందని సిమ్రాన్ అన్నారు.

