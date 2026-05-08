వామపక్షం అందించారు, ఇక తమిళనాడు సీఎంగా TVK విజయ్
గత నాలుగు రోజులుగా తమిళనాడు రాజకీయాల్లో రేగిన తీవ్ర ఉత్కంఠకు వామపక్షాల ప్రకటనతో సద్దమణిగి TVK విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు మార్గం సుగమం అయ్యింది. తొలుత కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు వున్నదనీ, తమకు ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని విజయ్ కోరారు. ఐతే మిగిలిన సంఖ్యా బలం లేకపోవడంతో గవర్నర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి నిరాకరించారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ చిన్న పార్టీలను బుజ్జగించి తమకు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు.
ఐతే డీఎంకే కూటమిలో వున్నటువంటి వామపక్షాలు ఒక పట్టాన విజయ్కు మద్దతు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించలేదు. చిట్టచివరికి డీఎంకే చీఫ్ స్టాలిన్ తో సుదీర్ఘ మంతనాల తర్వాత శుక్రవారం సాయంత్రం వామపక్షాలు తమ మద్దతును టీవీకె పార్టీకి ఇచ్చేందుకు అంగీకరిస్తూ విజయ్కు లేఖలు రాశాయి. దీనితో తమిళనాడులో ఏర్పడిన రాజకీయ సంక్షోభానికి తెర పడినట్లయ్యింది.
మరికొన్ని గంటల్లో టీవీకే చీఫ్ విజయ్ రాష్ట్ర గవర్నరుని కలిసి తమకు మద్దతు ఇస్తున్న పార్టీల జాబితాను, లేఖలను అందించనున్నారు. టీవీకే 107, కాంగ్రెస్ 5, సీపీఐ 2, సీపీఎం 2, వీసీకె 2. దీనితో సాధారణ మెజారిటీ 118కి చేరుకున్నట్లయింది.