గురువారం, 7 మే 2026
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Modified: గురువారం, 7 మే 2026 (17:06 IST)

Magic Figure 118, మెజారిటీ లేకుండా విజయ్ సీఎం ప్రమాణం సరైనదేనా?

TVK met TN Governer
విజయ్ (TVK) పార్టీకి తగిన బలం లేకుండా, అవసరమైన 118 సభ్యుల మెజారిటీ లేకుండా ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేయడం సరైనదేనా అనే చర్చ జరుగుతోంది. చిన్న పార్టీలు మద్దతు ఇవ్వకపోతే, గవర్నర్ టీవీకె పార్టీ చీఫ్ విజయ్‌ను ముందే మెజారిటీ నిరూపించుకోమని అడగడం రాజ్యాంగబద్ధంగా సరైనదేనా అనే చర్చ జరుగుతోంది.
 
సాధారణంగా ఏ పార్టీకీ మెజారిటీ రానప్పుడు(Hung Assembly), గవర్నర్ ముందుగా అతిపెద్ద పార్టీని(Single Largest Party) పిలుస్తారు. ఆయన అలాగే చేసారు కూడా. విజయ్ పార్టీ 108 సీట్లతో అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచింది. మెజారిటీకి (118) కేవలం 10 సీట్ల దూరంలో ఉంది. గవర్నర్ అభ్యంతరం ఎందుకంటే... ఒకవేళ విజయ్ వద్ద మద్దతు ఇచ్చే ఇతర పార్టీల లేఖలు (Support Letters) లేకపోతే, "మీకు మెజారిటీ ఎలా వస్తుంది?" అని గవర్నర్ ప్రశ్నించారు. ఇది రాజ్యాంగం ఆయనకు ఇచ్చిన విచక్షణాధికారం.
 
ప్రస్తుత సమాచారం ప్రకారం కాంగ్రెస్ (5 సీట్లు) ఇప్పటికే విజయ్‌కు మద్దతు ప్రకటించింది. దీనివల్ల TVK బలం 113కి చేరింది. ఇంకా 5 సీట్లు అవసరం. వామపక్షాలు (CPI, CPM), VCK వంటి పార్టీలు ఇంకా స్పష్టమైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఒకవేళ ఇవి మద్దతు ఇవ్వకపోతే, గవర్నర్ విజయ్‌ను ప్రమాణ స్వీకారానికి పిలవడానికి నిరాకరించవచ్చు.
 
విజయ్ కోర్టుకు వెళితే గవర్నర్ నిర్ణయం మారుతుందా?
విజయ్ కోర్టుకు వెళితే, గవర్నర్ తనను పిలవకపోవడాన్ని "ప్రజా తీర్పును గౌరవించకపోవడం"గా వాదించవచ్చు. అప్పుడు కోర్టు తీర్పు ఎలా ఉండవచ్చనదే చూస్తే... గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుల ప్రకారం (ఉదాహరణకు గోవా, మణిపూర్ కేసులు), కేవలం అతిపెద్ద పార్టీనే పిలవాలని రూల్ లేదు. ఎవరి వద్ద అయితే మెజారిటీ (Magic Number 118) ఉందో వారినే పిలవాలని కోర్టు చెప్పవచ్చు.
 
కానీ, స్టాలిన్ (DMK) స్వయంగా "విజయ్‌ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయనివ్వండి, మేము అడ్డుకోము" అని ప్రకటించడం విజయ్‌కు కలిసి వచ్చే అంశం. చిన్న పార్టీలు రాకపోతే విజయ్ "మైనారిటీ ప్రభుత్వం" (Minority Government) ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతి కోరవచ్చు. గవర్నర్ అనుమతిస్తే, అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్షాలు ఓటింగ్ పెట్టినప్పుడు ఇతర పార్టీలు(DMK లేదా AIADMK) వాకౌట్ చేయడం ద్వారా విజయ్ ప్రభుత్వం గట్టెక్కవచ్చు.
 
ఒకవేళ గవర్నర్ పట్టుబడితే మాత్రం, విజయ్ తన బలాన్ని నిరూపించుకోవడానికి కోర్టు ద్వారా "ఫ్లోర్ టెస్ట్" (బలపరీక్ష) ఉత్తర్వులు తెచ్చుకోవడమే ఏకైక మార్గం. తమిళనాడులో మళ్ళీ ఎన్నికలు రాకుండా ఉండాలంటే, చిన్న పార్టీలు విజయ్‌కి మద్దతు ఇవ్వక తప్పని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందేమో చూడాలి. లేదంటే మళ్లీ తమిళనాడులో ఎన్నికలు ఒక్కటే మార్గం అవుతుంది.

