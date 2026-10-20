ఆయుధ పూజకు అతిథిగా వచ్చిన బారీ కొండ చిలువ (వీడియో)
ఆయుధ పూజకు ఓ కొండ చిలువ అతిథిగా వచ్చింది. అబ్బో.. అది ఎంత పెద్దది అంటే.. అంత పెద్దది. ఆయుధ పూజ సందర్భంగా అతిథిగా విచ్చేసింది. దీన్ని చూసిన ఉద్యోగులు షాక్కు గురయ్యారు.
తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజధాని చెన్నై నగర శివారు ప్రాంతమైన ఆవడి సమీపంలోని ఒక కర్మాగారంలో విజయదశమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయుధ పూజ చేసేందుకు కార్మికులంతా సిద్ధమయ్యారు. ఇందుకోసం కార్మాగారాన్ని శుభ్రం చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో కర్మాగారలోని ఓ కాలువలో 8 అడుగుల పొడవైన కొండ చిలువ దాగివుండటాన్ని చూసి ఉద్యోగులంతో భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు.
ఆ వెంటనే స్థానిక పోలీసులకు, అగ్నిమాపకదళ సిబ్బందికి సమాచారం చేరయగా, వారు వచ్చి ఆ కొండ చిలువను సురక్షితంగా పట్టుకుని అటవీశాఖ అధికారులకు అప్పగించారు. ఇంతకాలం ఆ కొండ చిలువ ఉన్న ప్రాంతంలోనే తామంతా పని చేస్తూ వచ్చామా అంటూ ఉద్యోగులు భయంతో వణికిపోయారు.
அடி ஆத்தீ.. எவ்ளோ பெருசு.. !! ஆயுத பூஜைக்கு அழையா விருந்தாளியாக வந்த மலைப்பாம்பு.. அதிர்ச்சி அடைந்த ஊழியர்கள்.. ஆவடி அருகே ஆயுத பூஜைக்கு தொழிற்சாலையை சுத்தம் செய்யும் பணியின்போது கால்வாய் பகுதியில் பதுங்கி இருந்த 8 அடி நீள மலைப்பாம்பை கண்டு ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி.. தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு மலைப் பாம்பை மீட்கப்பட்டு வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைப்பு.. #Thiruvallur | #Avadi | #Python | #Rescue | #PolimerNews— Polimer News (@polimernews) October 20, 2026