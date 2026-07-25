ప్రధాని మోడీ గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే దేశ ప్రజలు సహించరు, ఇదిగో నిదర్శనం వీడియో
నీట్ పేపర్ లీక్ అవ్వడం, తదనంతరం బొద్దింక జనతా పార్టీ రంగంలోకి రావడం, ఆ తర్వాత విద్యార్థుల ఆందోళనలు. పేపర్ లీక్ తప్పిదంపై కేంద్ర మాజీ విద్యాశాఖా మంత్రి ధర్మేంద్ర్ ప్రదాన్ రాజీనామా చేయడంలో కొద్దిగా ఆలస్యం చేసి వుండవచ్చునేమో. కానీ మోదీ సర్కార్ పైన దేశ ప్రజలకు పూర్తి విశ్వాసం వుందని చెప్పేందుకు సాక్షాత్తూ సీజేపి నిరసనలు చేస్తున్న జంతర్ మంతర్ వేదిక సాక్ష్యంగా నిలిచింది. అక్కడ జరిగిన ఘటనను చూసినప్పుడు నీట్ పేపర్ లీక్ తప్ప... ప్రధాని నరేంద్ర మోడి గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే అంగీకరించే స్థాయిలో దేశ ప్రజలు మాత్రం లేరని స్టేజిపైకి ఎక్కిన ఓ వృద్ధుడు నిరూపించారు. అసలేం జరిగిందంటే...
జంతర్ మంతర్ వేదిక వద్దకు ఓ వృద్ధుడు వచ్చారు. ఆయనను చూసిన సీజీపి వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే నేరుగా ఆయన వద్దకు వెళ్లి చేతులు పట్టుకుని వేదికపైకి ఆహ్వానించాడు. ఇంతలో వేదికపైన వున్న సీజేపి నిరసనకారులు... మోదీ దొంగ అంటూ నినాదాలు చేయడం ప్రారంభించారు. వెంటనే ఆ నినాదాలు చేస్తున్నవారిని ఆ వృద్ధుడు మందలిస్తూ... ప్రధాని మోడి దేశానికి నిజాయితీగా సేవ చేస్తున్న నాయకుడు, అలాంటి నాయకుడిని మీరలా అనకూడదు అంటూ చెప్పడంతో అభిజీత్ దిప్కే ముఖం మాడిపోయింది. చూడండి ఆ వీడియో...
ఒక వృద్ధుడు మోదీ గారిని వ్యతిరేకిస్తారని భావించి అభిజీత్ దిప్కే స్వయంగా వేదికపైకి ఆహ్వానించారు.— Neeraj Goud Gollapelli (@NeerajGoudBJP) July 25, 2026
కానీ "మోదీ దొంగ" అంటూ నినాదాలు చేసిన CJP నిరసనకారులనే ఆ వృద్ధుడు గట్టిగా మందలిస్తూ, "ప్రధాని మోదీ దేశానికి నిజాయితీగా సేవ చేస్తున్న నాయకుడు" అని స్పష్టం చేశారు.
ఒక్కసారిగా అభిజీత్… pic.twitter.com/2YQ2cPUwfi
దేశ విద్రోహ శక్తులకు అవకాశం ఇవ్వకూడదని రాజీనామా చేస్తున్నా: ధర్మేంద్ర ప్రదాన్
గత పదిరోజులుగా నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ వ్యవహారంపై జరుగుతున్న ఆందోళనల నేపధ్యంలో కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎక్స్ లో పోస్ట్ పెడుతూ... గత పది రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలను చూసి నేను ఎంతగానో బాధపడ్డాను. వ్యక్తిగత భేషజాలు నాకు లేవు. నీట్ ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కాగానే సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాము.
బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నాము. ఈ దేశానికి అసలైన శక్తి యువతే. వారి యొక్క భవిష్యత్తు కోసమే నేను రాజీనామా చేసాను. వారి ఆకాంక్షలను నేను గౌరవించి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను. దేశ విద్రోహ శక్తులకు అవకాశం ఇవ్వకూడదనే నా పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నాను. దేశం ఐక్యంగా వుండాలి. యువత కేవలం చదువుల కోసమే వారివారి సమయాన్ని కేటాయించాలి. మంత్రిగా నాకు అవకాశం కల్పించిన ప్రధాని మోదీకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను అని లేఖలో పేర్కొన్నారు.