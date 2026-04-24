ఊయల ఆ బాలిక పట్ల ఉరి తాడై ఉసురు తీసింది
శివమొగ్గ తాలూకాలోని లక్కినకొప్పలో విషాద ఘటన జరిగింది. ఇంట్లో ఓ గుడ్డ ఉయ్యాలపై ఆడుకుంటుండగా మెడకు ఉరి బిగుసుకుపోవడంతో తొమ్మిదేళ్ల బాలిక ప్రాణాలు కోల్పోయింది. మూడు రోజుల క్రితం జరిగిన ఈ ఘటన ఇటీవలే వెలుగులోకి వచ్చింది. మృతురాలిని శివమొగ్గ నగరంలోని విద్యానగర్కు చెందిన ప్రణమ్యగా గుర్తించారు. ఈ అకాల మరణం ఆమె కుటుంబాన్ని తీవ్ర దుఃఖంలో ముంచేసింది. తల్లిదండ్రులు ఈ విషాదాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నారు.
ప్రణమ్య వారం క్రితం వేసవి సెలవుల కోసం లక్కినకొప్పలోని తన అత్తగారి ఇంటికి వచ్చింది. ఏప్రిల్ 20న తన పిన్ని, పెద్దమ్మ పిల్లలను ఆటపట్టించడంతో మనస్తాపం చెంది, ఆమె ఒక గదిలో తాళం వేసుకుని ధోవతితో ఉయ్యాల తయారు చేసుకుంది. ఆడుకుంటుండగా ఆ గుడ్డ ఆమె మెడకు బిగుసుకుపోయి ఊపిరాడక పోయిందని భావిస్తున్నారు.
ఏదో తేడాగా ఉందని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు తలుపు పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్లేసరికి, ఆ చిన్నారి అప్పటికే మరణించింది. తుంగనగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసి పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈలోగా ఇంట్లో పిల్లల భద్రతపై మరింత అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని స్థానికులు నొక్కి చెప్పారు.