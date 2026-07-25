  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
  4. The time for this protest to come to an end is drawing near, a video from a Telugu youth at Jantar Mantar
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 25 July 2026 (00:24 IST)

ఈ ప్రొటెస్ట్‌కి పోయేకాలం దగ్గర పడ్డది, జంతర్ మంతర్ నుంచి తెలుగు యువకుడు వీడియో

Telugu Young person at Jantar Mantar
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (00:27 IST)
google-news
ఇది అసలు ప్రొటెస్ట్ కాదు. అంతా హ్యాపీగా విసనకర్రలు విసురుకుంటూ పడుకున్నారు. గ్రూపులు కట్టేసి స్లోగన్లు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రొటెస్ట్ కి పోయేకాలం దగ్గర పడ్డది. పనికిమాలిన పోరగాళ్లు ఎంట్రీ అయ్యారు. బూతులు మాట్లాడుతున్నారు. ఓ ఛానల్ విలేకరి వస్తే అతడిపైన దాడి చేసారు. నేను వారించినందుకు నాపైన దాడి చేయడానికి వచ్చారు. నాకు తెలిసి ఈ గాలి బ్యాచ్ మొత్తం బైటకు పోతేనే ప్రొటెస్ట్ ఆశయాలు నెరవేరుతాయంటూ అతడు వీడియోలో చెప్పాడు.
 
నిరసనలు చేస్తున్నవారిలో చాలామంది నోటికి వచ్చినట్లు దుర్భాషలాడుతున్నారు. కొంతమంది నిరుద్యోగిత లేదా నీట్ లీకేజీ సమస్యల కంటే, జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉన్న తీవ్రమైన వాతావరణాన్ని ఉపయోగించుకుని తమ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్లను పెంచుకోవడానికి, వ్యూస్ తెచ్చుకోవడానికి వెంపర్లాడుతున్నారని విమర్శలు ఉన్నాయి.
 
తీవ్రమైన సమస్యలైన పోటీ పరీక్షల లీకేజీలు, నిరుద్యోగం వంటి అంశాల తీవ్రతను ఈ రీల్స్ సంస్కృతి కొంతవరకు పక్కదారి పట్టిస్తోందని, నిరసనను కేవలం ఒక 'ఫ్యాషన్' లేదా 'వైరల్ కంటెంట్'గా మారుస్తోందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.

About Writer
ఐవీఆర్
తర్వాతి కథనం
విద్యార్థులంతా ఆందోళనకు స్వస్తి చెప్పి ఇళ్లకు వెళ్లిపోండి: సల్మాన్ ఖాన్ పిలుపు

బోరున విలపించిన కోలీవుడ్ నటి : ఎందుకో తెలుసా?

బోరున విలపించిన కోలీవుడ్ నటి : ఎందుకో తెలుసా?తమిళ నటి ఆనంది అజయ్ బోరున విలపించారు. విజయ్ హీరోగా నటించిన జన నాయగన్ చిత్రంలో తాను నటించిన సన్నివేశాలను చిత్రం నుంచి తొలగించడంపై ఆమె కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. ఈ మేరకు ఆమె సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ఓ భావోద్వేగ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

Manchu Lakshmi: సంప్రదాయ బోధనే చిన్నారుల ఎదుగులకు పునాది :మంచు లక్ష్మి

Manchu Lakshmi: సంప్రదాయ బోధనే చిన్నారుల ఎదుగులకు పునాది :మంచు లక్ష్మిఈ సందర్భంగా మంచు లక్ష్మి మాట్లాడుతూ, ప్రతి చిన్నారి తన సహజ ప్రతిభను వికసింపజేసుకునే వాతావరణంలో ఎదగాలని ఆకాంక్షించారు. పిల్లల్లో జిజ్ఞాస, సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం, కరుణ వంటి విలువలను సహజంగా పెంపొందించేలా విష్ విద్యా విధానాన్ని రూపొందించడం అభినందనీయమన్నారు. సంప్రదాయ బోధనకు అతీతంగా ప్రతి చిన్నారి ప్రత్యేకతను గుర్తించి అర్థవంతమైన అభ్యాస అనుభవాలను అందించాలనే పాఠశాల లక్ష్యాన్ని ప్రశంసించారు.

అందుకే బెనాక గోల్డ్ సంస్థకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వున్నా : నాగబాబు

అందుకే బెనాక గోల్డ్ సంస్థకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వున్నా : నాగబాబునటుడు, నిర్మాత, జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్సీ నాగబాబు బెనాక గోల్డ్ సంస్థకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా శుక్రవారంనాడు హైదరాబాద్ లో జరిగిన యాన్యువల్ సెలబ్రేషన్స్ కు ఆయన హాజరయ్యారు. ఈ సంస్థను సక్సెస్ ఫుల్ గా నిర్వహిస్తున్న భరత్, ఆయన టీమ్ కు నాగబాబు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తో 3.13 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీ

పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తో 3.13 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన చెన్నై లవ్ స్టోరీచెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ తోనే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తోంది. పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారా లవ్ స్టోరీ మూవీస్ లో ఏ సినిమాకు రానంత కలెక్షన్స్ రాబట్టిందీ మూవీ. "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమాకు పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారా 3.13 కోట్ల రూపాయల వసూళ్లు రావడం విశేషం. పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ ద్వారా దక్కిన ఈ కలెక్షన్స్ ఈ సినిమా మీద ఆడియెన్స్ లో ఉన్న క్రేజ్ కు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.

వంద దేవుళ్ళు మూవీని స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన జీతెలుగు

వంద దేవుళ్ళు మూవీని స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించిన జీతెలుగుఇటీవల విడుదలైన 'పరిమళ & కో' ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌ని ఆకట్టుకుంది. జయరామ్, ఊర్వశి నటించిన ఈ చిత్రంలో కామెడీ, ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ అన్ని రకాల అంశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ విజయం ప్రేక్షకులకు వాస్తవికమైన, సులభంగా అర్థమయ్యే, ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌లను అందించాలనే ZEE5 తెలుగు నిబద్ధతను మరింత చాటింది.