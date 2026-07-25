ఈ ప్రొటెస్ట్కి పోయేకాలం దగ్గర పడ్డది, జంతర్ మంతర్ నుంచి తెలుగు యువకుడు వీడియో
ఇది అసలు ప్రొటెస్ట్ కాదు. అంతా హ్యాపీగా విసనకర్రలు విసురుకుంటూ పడుకున్నారు. గ్రూపులు కట్టేసి స్లోగన్లు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రొటెస్ట్ కి పోయేకాలం దగ్గర పడ్డది. పనికిమాలిన పోరగాళ్లు ఎంట్రీ అయ్యారు. బూతులు మాట్లాడుతున్నారు. ఓ ఛానల్ విలేకరి వస్తే అతడిపైన దాడి చేసారు. నేను వారించినందుకు నాపైన దాడి చేయడానికి వచ్చారు. నాకు తెలిసి ఈ గాలి బ్యాచ్ మొత్తం బైటకు పోతేనే ప్రొటెస్ట్ ఆశయాలు నెరవేరుతాయంటూ అతడు వీడియోలో చెప్పాడు.
నిరసనలు చేస్తున్నవారిలో చాలామంది నోటికి వచ్చినట్లు దుర్భాషలాడుతున్నారు. కొంతమంది నిరుద్యోగిత లేదా నీట్ లీకేజీ సమస్యల కంటే, జంతర్ మంతర్ వద్ద ఉన్న తీవ్రమైన వాతావరణాన్ని ఉపయోగించుకుని తమ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్లను పెంచుకోవడానికి, వ్యూస్ తెచ్చుకోవడానికి వెంపర్లాడుతున్నారని విమర్శలు ఉన్నాయి.
తీవ్రమైన సమస్యలైన పోటీ పరీక్షల లీకేజీలు, నిరుద్యోగం వంటి అంశాల తీవ్రతను ఈ రీల్స్ సంస్కృతి కొంతవరకు పక్కదారి పట్టిస్తోందని, నిరసనను కేవలం ఒక 'ఫ్యాషన్' లేదా 'వైరల్ కంటెంట్'గా మారుస్తోందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్ నుండి పోయిండు ఏదో అక్కడ కేవలం విద్యార్థులే ఉన్నారు అనుకోని.— ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? (@Sagar4BJP) July 24, 2026
బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తే అందరూ వీళ్ళు అబద్ధాలు చెపుతున్నారు అన్నారు. ఇప్పుడు చూడు మన తెలుగు వాడే చెపుతున్నాడు.
సోషల్ మీడియా లో చూసి KTR అక్కడ మొత్తం నిజమైన Gen-Z ఉన్నారు మోడీ వాళ్ళతో గోకున్నవు అని డ్రామా…
What kind of protest is this, man?
Subscription girls are using it to increase their followers, and ppl are calling them Nari Shakti.
Some are dressing up like it’s Halloween, random flags are everywhere, some are doing Viking roars.
Seriously what’s wrong with this nation? pic.twitter.com/8LWKePxJj4
— Obsidian yogi (@Obsidianyogi) July 24, 2026
కాక్రోచ్ గూండాల 6 Point Formula For Neet Paper Leak.. pic.twitter.com/cfwepcVQ5A
— Neeraj Goud Gollapelli (@NeerajGoudBJP) July 24, 2026