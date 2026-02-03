షాకింగ్రా బంటి, ఇండిగో-ఎయిర్ ఇండియా విమానాలు ఢీకొన్నాయ్, ఎలాగంటే?
మంగళవారం ముంబైలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రెండు విమానాల రెక్కలు ఒకదానికొకటి ఢీకొన్నాయి. టాక్సీయింగ్ చేస్తుండగా ఎయిర్ ఇండియా విమానం, ఇండిగో విమానం రెక్కలు ఒకదానికొకటి రాసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులెవరికీ గాయాలు కాలేదు. ఈ ఘటన జరిగిన వెంటనే డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
ఎయిర్ ఇండియా విమానం AI2732 కోయంబత్తూరుకు బయలుదేరడానికి సిద్ధమవుతుండగా, ఇండిగో విమానం 6E 791 హైదరాబాద్ నుండి వచ్చి ల్యాండ్ అయింది. రెండు విమానాలు టాక్సీవేపై నెమ్మదిగా కదులుతున్నప్పుడు వాటి కుడి రెక్కల కొనలు ఒకదానికొకటి తగిలాయి.
ఈ ఘటనను ధృవీకరిస్తూ, ఎయిర్ ఇండియా ఒక ప్రకటనలో ఇలా పేర్కొంది, ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన ముంబై నుండి కోయంబత్తూరుకు వెళ్లాల్సిన AI2732 విమానం ఆలస్యమైంది. టేకాఫ్ చేయడానికి ముందు టాక్సీవేపై వేచి ఉన్న సమయంలో ఈ విమానం మరొక విమానయాన సంస్థకు చెందిన విమానాన్ని ఢీకొనడమే దీనికి కారణం. రెండు విమానాల రెక్కల కొనలు తగలడంతో మా విమానం రెక్క కొన దెబ్బతింది. ఈ ఘటన తరువాత, ఎయిర్ ఇండియా విమానాన్ని సాంకేతిక తనిఖీల కోసం నిలిపివేశారు, ప్రయాణికులను విమానం నుండి దిగమని కోరారు. వారి తదుపరి ప్రయాణం కోసం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశారు.
ఇండిగో కూడా ఒక ప్రకటనలో ఈ ఘటనను ధృవీకరించింది. ఫిబ్రవరి 3, 2026న హైదరాబాద్ నుండి ముంబైకి నడుస్తున్న మా విమానం 6E 791 ల్యాండింగ్ అయిన తర్వాత టాక్సీయింగ్ చేస్తుండగా, దాని రెక్క కొన మరొక విమానయాన సంస్థకు చెందిన విమానాన్ని తాకినట్లు మేము ధృవీకరిస్తున్నాము. ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారు. విమానాన్ని పార్క్ చేసిన తర్వాత దిగిపోయారు. విమానానికి నిర్వహణ తనిఖీలు జరుగుతున్నాయి. ఈ ఢీకొనడానికి దారితీసిన పరిస్థితులను నిర్ధారించడానికి విమానయాన అధికారులు ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపే అవకాశం ఉంది.