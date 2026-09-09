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  4. They bound the accused with ropes, placed a stick between his legs, and beat him mercilessly, like an animal, a lawyer questioned this action
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 9 September 2026 (21:20 IST)

తాళ్లతో బంధించి, కాళ్ల మధ్య కర్రపెట్టి నిందితుడిని గొడ్డును బాదినట్లు బాదారు, ఇదేంటంటూ ప్రశ్న

Accused Tied To Pole and beaten
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (21:25 IST)
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భావ్ నగర్ పరిధిలో హత్య ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తిని పోలీసులు తాళ్లతో కట్టి, వేధిస్తూ దాడి చేస్తూ అతడిని బహిరంగంగా అవమానించారని ఆరోపిస్తూ జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషనుకు న్యాయవాది ప్రణయ్ మహేశ్వరి ఫిర్యాదు చేసారు. హత్య చేసాడంటూ ఆ వ్యక్తిపై నింద మోపబడిందనీ, అతడు దోషి కాదు కదా... అలా ఎలా దండిస్తారు, నిందితుడిని అలా వేధించవచ్చా, శిక్షను నిర్థారించేందుకు న్యాయస్థానాలు వున్నాయంటూ ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
పోలీసు సిబ్బంది నిందితుడిని కట్టేసి దాడి చేసారనీ, ఇది రాజ్యాంగ హక్కుల తీవ్ర ఉల్లంఘన అని న్యాయవాది మహేశ్వరి ఆరోపించారు. ఈ ఘటనలో ప్రేమేయం వున్నవారిపై విచారణ జరపాలనీ, ఆ బృందాన్ని తక్షణమే సస్పెండ్ చేయాలని, శాఖాపరమైన విచారణకు ఆదేశించాలని ఆయన జిల్లా మేజిస్ట్రేటును కోరారు. 
 
పోలీసుల జవాబుదారీతనంపై మహేశ్వరి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ, పోలీసు కస్టడీలో వున్న నిందితుడిపైన ఏ చట్టం ప్రకారం దాడి చేస్తారంటూ ప్రశ్నించారు. ఆరోపణ అంటే శిక్ష కాదనీ, పోలీసు అధికారి న్యాయమూర్తి కాదంటూ ఆయన పేర్కొన్నారు. కాగా నిందితుడిపై పోలీసులు చేపట్టిన లాఠీ దెబ్బల తాలూకు వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
 
అసలేం జరిగింది?
నిందితుడు 20 ఏళ్ల ఫైజల్ భావ్ నగర్ బస్టాండు సమీపంలో 40 ఏళ్ల కాజల్‌తో కలిసి సహజీవనం చేస్తున్నాడు. ఇతడికి నేర చరిత్ర వుంది. ఒక కేసుపై జైలు జీవితం అనుభవించి విడుదలయ్యాడు ఫైజల్. ఐతే కాజల్ ప్రవర్తనలో మార్పు వుందని అనుమానం పెంచుకున్నాడు. వేరొక వ్యక్తితో సంబంధం సాగిస్తుందన్న అనుమానంతో ఆమెతో గొడవకు దిగాడు. సెప్టెంబరు 3న కాజల్ పైన తీవ్రంగా దాడి చేసాడు.
 
కాళ్లతో చేతులతో ఆమెను విచక్షణారహితంగా కొట్టాడు. అదంతా సీసీ కెమేరాల్లో రికార్డయ్యింది. తీవ్ర గాయాలపాలైన కాజల్ ను ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ సెప్టెంబరు 4న ప్రాణాలు విడిచింది.  దీనితో నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసారు. సీన్ రీక్రియేషన్ చేసేందుకు అతడిని అదే బస్టాండుకి తీసుకుని వచ్చారు. అక్కడే అతడిపై పోలీసులు లాఠీలతో కొట్టారు.
 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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