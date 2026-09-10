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  4. They grabbed each other by the hair, fell to the ground, and fought with a female police officer at Netaji Bhawan Metro Station, Video Viral
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (15:58 IST)

మహిళా పోలీసుతో జుట్టూ జుట్టు పట్టుకుని కిందపడి కొట్టుకున్నారు, వీడియో

passengers fight with police
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (15:58 IST)
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ఇదివరకు పోలీసులను చూస్తేనే ఆమడ దూరం పారిపోయేవారు. వాళ్లు వస్తున్నారంటేనే ప్రక్కకు తప్పుకుని వారికి దారి ఇచ్చేవారు. అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఏకంగా పోలీసులపైనే తిరగబడుతున్నారు కొందరు. అదేమంటే తమ వెనుక బడా వ్యక్తులు వున్నారంటూ పోలీసులనే సవాల్ చేస్తున్నారు.
 
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. కలకత్తాలోని నేతాజీ భవన్ మెట్రో స్టేషను నుంచి వస్తుండగా ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికులు ఓ మహిళా పోలీసుతో వాగ్వాదానికి దిగారు. అది కాస్తా తీవ్రతరమై మహిళా పోలీసు జట్టు పట్టుకుని కిందపడేసి పెనుగులాడారు ఆ ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికులు. ఇదంతా చూసిన తోటి ప్రయాణికులు వారిద్దరినీ దాడి నుంచి ఆపే ప్రయత్నం చేసినా వారు ఎంతమాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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