మహిళా పోలీసుతో జుట్టూ జుట్టు పట్టుకుని కిందపడి కొట్టుకున్నారు, వీడియో
ఇదివరకు పోలీసులను చూస్తేనే ఆమడ దూరం పారిపోయేవారు. వాళ్లు వస్తున్నారంటేనే ప్రక్కకు తప్పుకుని వారికి దారి ఇచ్చేవారు. అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఏకంగా పోలీసులపైనే తిరగబడుతున్నారు కొందరు. అదేమంటే తమ వెనుక బడా వ్యక్తులు వున్నారంటూ పోలీసులనే సవాల్ చేస్తున్నారు.
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే.. కలకత్తాలోని నేతాజీ భవన్ మెట్రో స్టేషను నుంచి వస్తుండగా ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికులు ఓ మహిళా పోలీసుతో వాగ్వాదానికి దిగారు. అది కాస్తా తీవ్రతరమై మహిళా పోలీసు జట్టు పట్టుకుని కిందపడేసి పెనుగులాడారు ఆ ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికులు. ఇదంతా చూసిన తోటి ప్రయాణికులు వారిద్దరినీ దాడి నుంచి ఆపే ప్రయత్నం చేసినా వారు ఎంతమాత్రం వెనక్కి తగ్గలేదు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.
On 07.09.2026 at about 21.50 hrs. two female passengers entered Netaji Bhawan Metro Station. They started misbehaving with on-duty staff. The RPF personnel intervened and counselled them. They were also fined for Rs. 1000 each. pic.twitter.com/shqkDEY8im— Abir Ghoshal (@abirghoshal) September 9, 2026