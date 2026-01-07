భర్తకు బట్టతల.. విగ్గుపెట్టుకుంటాడన్న విషయం పెళ్లికి ముందు దాచారు.. భార్య ఫిర్యాదు
తన భర్తకు బట్టతల, విగ్గు పెట్టుకుంటాడన్న విషయాన్ని పెళ్లికి ముందు దాచారంటూ ఓ భార్య పోలీసులను ఆశ్రయించింది. అలాగే, విద్యార్హతలు, ఆర్థిక విషయాల్లోనూ మోసం చేశారని, పైగా, ప్రైవేట్ ఫోటోలతో బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ శారీరకంగా హింసించాడని ఆమె పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
పీటీఐ వార్తాకథనం మేరకు గౌర్ సిటీ అవెన్యూ-1లో నివసించే లవికా గుప్తాకు, సన్యం జైన్తో గత 2024 జనవరి 16వ తేదీన వివాహం జరిగింది. పెళ్లికి ముందు సన్యం జైన్కు ఒత్తైన జట్టు ఉన్నట్టు తనకు చెప్పారని, కానీ పెళ్లయ్యాక అతడికి బట్టతల ఉందని, హెయిర్ ప్యాచ్ పెట్టుకుంటాడని తెలిసిందని లవిక తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. కేవలం రూపం విషయంలో కాకుండా విద్యార్హతలు, ఆర్థిక స్థితిగతుల గురించి కూడా అబద్ధాలు చెప్పి తనను మోసం చేశారని ఆమె ఆరోపించింది.
పెళ్లయిన కొన్నాళ్లకే భర్త తనను శారీరకంగా హింసించడం మొదలుపెట్టాడని, ప్రైవేట్ ఫోటోలు బయటపెడతానంటూ బ్లాక్మెయిల్ చేశాడని లవిక తెలిపింది. అంతేకాకుండా విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లినపుడు తనపై దాడిచేసి, థాయ్లాండ్ నుంచి గంజాయి తీసుకునిరావాలని తీవ్ర ఒత్తిడి చేశాడని ఆమె తన ఫిర్యాదులో వివరించింది.
బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు బిస్రఖ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదు చేసినట్టు పోలీసులు తెలిపారు. భర్త సన్యం జైన్తో మరో నలుగురు కుటుంబ సభ్యులపై బీఎన్ఎస్ కింద వివిధ సెక్షన్లతో పాటు వరకట్నం నిషేధ చట్టం కింద కూడా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు పోలీస్ అధికారి మనోజ్ కుమార్ సింగ్ వెల్లడించారు.