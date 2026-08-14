ఆటోమొబైల్ షోరూంలో హ్యాపీగా లుంగీ డ్యాన్స్ చేసి రూ. 4.71 లక్షల KTM బైకుతో పారిపోయాడు, వీడియో
ఈమధ్య దొంగలకు బొత్తిగా భయం వుండటంలేదు. బహుశా అక్కడి పరిస్థితి ఏమిటన్నది ముందుగానే రెక్కీ చేసి తాపీగా దొంగతనాలు చేసేస్తున్నారు. దొంగతనానికి వచ్చి కడుపు నిండా భోజనం చేసి హ్యాపీగా కాసేపు నిద్రకూడా లాగించి ఆ తర్వాత హుషారుగా దోపీడి చేసి పరారవుతున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వారణాసిలో ఆశ్చర్యకరమైనరీతిలో ఓ దొంగ ఏకంగా రూ. 4.71 లక్షల విలువున్న బైకుతో పరారయ్యాడు. ఈ ఘటన తాలూకు విషయం అంతా సీసీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది. ఆ దృశ్యాలు చూసి ప్రతి ఒక్కరూ ముక్కుమీద వేలేసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందాము.
వారణాసిలోని ఓ ఆటోమొబైల్ షోరూంలోకి ఓ దొంగ ప్రవేశించాడు. ఆ షోరూంలో అతడు సుమారు నాలుగున్నర గంటలపాటు వున్నాడు. ఆ సమయంలో అతడు ప్రసిద్ధ బాలీవుడ్ సాంగ్ లుంగీ డ్యాన్స్ పాటకు స్టెప్పులేసాడు. అనంతరం కాఫీ తయారు చేసుకుని తాగాడు. ఆ తర్వాత స్నానం చేసి దుస్తులు ఆరబెట్టుకుని ఇష్టమైన పాటలకు డ్యాన్స్ చేసి హుషారుగా గడిపాడు. చిట్టచివరికి స్టోర్ మేనేజరుకి చెందిన రూ. 4.71 లక్షల విలువ KTM బైక్ తీసుకుని పరారయ్యాడు. ఈ ఘటన వారణాసిలోని మండువాడిహ్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలో జరిగింది.
In a bizarre incident that has emerged from Varanasi, a man is seen spending over four hours in an automobile showroom, and fleeing with a bike worth Rs 4.71 lakh.— Hate Detector (@HateDetectors) August 14, 2026
CCTV footage of the astonishing incident has emerged on social media, quickly going viral.
In the video, the man… pic.twitter.com/LCKtbXcivm