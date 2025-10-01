వామ్మో... అరుణాచలంలో ఆంధ్రా అమ్మాయిపై అత్యాచారామా?
ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రం అరుణాచలంలో ఆంధ్రా యువతిపై అత్యాచారం జరిగిన ఘటన ఇటు తమిళనాడు, అంటు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలకలం రేపింది. అక్క ముందే ఆ యువతిపై లైంగికదాడికి జరిగింది. ఈ దాడికి పాల్పడింది కూడా ఎవరో కాదు.. సాక్షాత్ ప్రజలకు రక్షణగా ఉండాల్సిన ఖాకీలో కావడం గమనార్హం.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఏపీకి చెందిన లక్ష్మి (18) అనే యువతి, ఆమె అక్క టమాటాలు రవాణా చేస్తున్న ఒక గూడ్స్ వాహనంలో ప్రయాణిసున్నారు. సోమవారం రాత్రి ఎంథాల్ బైపాస్ వద్ద రౌండ్స్లో ఉన్న సుందర్, సురేశ్ రాజ్ అనే ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు ఆ వాహనాన్ని తనిఖీ కోసం ఆపారు. వాహనంలో ఉన్న లక్ష్మిపై అనుమానం ఉందంటూ, విచారణ చేయాలని ఆమెను బలవంతంగా కిందకు దించారు.
అనంతరం, ఆమెను పక్కనే ఉన్న పొలాల్లోకి లాక్కెళ్లి ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లు అత్యాచారానికి ఒడిగట్టారు. యువతి కేకలు వేయడంతో సమీపంలో ఉన్న స్థానికులు గమనించి వెంటనే అక్కడికి చేరుకున్నారు. వారిని చూసి కానిస్టేబుళ్లు పరారయ్యారు. స్థానికులు బాధితురాలిని రక్షించి, అంబులెన్స్ ద్వారా తిరువణ్ణామలై ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఈ విషయం తెలుసుకున్న జిల్లా ఎస్పీ హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి చేరుకుని బాధితురాలి నుంచి వివరాలు సేకరించారు. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన ఇద్దరు కానిస్టేబుళ్లపై కేసు నమోదు చేసి, వారిని పట్టుకోవడానికి ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు. రక్షణ కల్పించాల్సిన పోలీసులే ఇలాంటి పైశాచిక చర్యలకు పాల్పడటంపై సర్వత్రా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది.