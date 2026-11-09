అది రాజకీయ గ్రంథం కాదు... రచన వెనుక రాజకీయ ఉద్దేశాలు లేవు : సోనియా గాంధీ
త్వరలో విడుదలకానున్న తన ఆత్మకథ ఒక రాజకీయ గ్రంథం కాదని తన కుటుంబం, జీవిత విశేషాలను పాఠకులతో పంచుకునే పూర్తి వ్యక్తి కథనమని కాంగ్రెస్ పూర్వ అధ్యక్షురాలు సోనియా గాంధీ స్పష్టం చేశారు. సోనియా గాంధీ బిలాంగింగ్ ఏ జర్నీ ఆఫ్ లవ్ పేరుతో జీవిత చరిత్రను రాసిన విషయం తెల్సిందే. ఈ పుస్తకం త్వరలోనే విడుదలకానున్న నేపథ్యంలో అనేక విమర్శలు వస్తున్నాయి.
ఈ పుస్తకానికి సంబంధించి ఆమె ఆదివారం ప్రముఖ సోషల్ మీడియా వేదిక 'ఎక్స్'లో పోస్ట్ చేశారు. తద్వారా ఆ పోస్టులో తన దివంగత భర్త, భారత మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీని గుర్తుచేసుకుంటూ, ఆయన ఎంతో అందమైన, సౌమ్యమైన వ్యక్తి అని పేర్కొన్నారు.
అంతకుముందు గురువారం నాడు ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి కూడా ప్రవేశించిన సోనియా, ఈ పుస్తకాన్ని "ప్రేమ, కర్తవ్యం, నష్టం, ఒక ఆత్మీయ స్థానాన్ని వెతుక్కునే ప్రయాణం"గా అభివర్ణించారు.
మొత్తం 544 పేజీలతో కూడిన ఈ జ్ఞాపకాల సమాహారం నవంబరు 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్లోకి రానుంది. గతంలో ప్రచురణకర్తలతో ఏర్పడిన ప్రతిష్టంభన తొలగిపోవడంతో, భారత్తో దీనిని ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థ హార్పర్ కాలిన్స్ ఇండియా విడుదల చేస్తోంది.
ఈ పుస్తకం రాయడానికి గల కారణాన్ని సోనియా గాంధీ వివరిస్తూ.. "ఇది రాజకీయ పుస్తకం కాదు, నా వ్యక్తిగత అంతరంగ ఆవిష్కరణ. నా కుటుంబం గురించి ఇప్పటివరకు ఎంతో మంది రాశారు. కానీ వారు ఎవరు, వారి ఆశయాలు, పోరాటాలు, వారిలోని మానవ సహజమైన లోటుపాట్లు ఏమిటనే అంశాలపై సమగ్ర అవగాహనతో రాసినవి చాలా తక్కువ. నాకు బాగా తెలిసి, నేను అమితంగా ప్రేమించిన వ్యక్తులుగా వారిని నిజాయతీగా ఆవిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ పుస్తకం రాశాను" అని వివరించారు.
అయితే, ఈ పుస్తకం విడుదల ప్రకటన దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ పుస్తకంలో వ్యక్తిగత అంశాల కంటే రాజకీయ విమర్శలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) ఆరోపించింది. పుస్తక విడుదలకు ముందు 'ది హిందూ' పత్రికకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో సోనియా చేసిన వ్యాఖ్యలతో ఈ వివాదం మరింత తీవ్రమైంది.
కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం దేశంలోని ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోందని, ప్రధాన మీడియాను తన అదుపులో ఉంచుకుంటోందని, రాజకీయ లబ్ధి కోసం మతాన్ని వాడుకుంటోందని సోనియా గాంధీ ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, 1975 నాటి ఎమర్జెన్సీ విధింపు వెనుక రాజ్యాంగబద్ధమైన కారణాలు ఉన్నాయంటూ ఆమె సమర్థించారు.