ఇదే భారతదేశం బ్యూటీ, ఎవరెన్ని చేసినా ఒకరి పండుగలంటే మరొకరికి ఎంతో ఇష్టం, వీడియో
ఎన్నో కులాలు, మతాల కలయిక భారతదేశం. ఎవరో కొంతమంది స్వార్థపర రాజకీయ నాయకులు లేనిపోని విద్వేషాలు రగిలించే ప్రయత్నం చేస్తారు తప్ప దేశ ప్రజలందరిలోనూ పరమత సహనం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఒక మతానికి సంబంధించిన పండుగ వస్తే మరొక మతం వారు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. వేరే మతానికి చెందిన ఉత్సవం జరుగుతుంటే ఇంకో మతం వారు వెళ్లి దాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ముస్లిం మహిళ తన కుమారుడికి చిన్నికృష్ణుడి వేషధారణ చేసి ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్నారు. అదే రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ పోలీసు అధికారి తల్లి ఒడిలో కూర్చుని వున్న ఆ చిన్నారిని చూసి వాహనాన్ని ఆపమని అభ్యర్థించాడు. అనంతరం చిన్నారి వద్దకు వెళ్లి ముచ్చట చేసారు. ఆ చిన్నారే శ్రీకృష్ణ అవతారంగా భావించి నమస్కరించాడు.
इस वीडियो से दोनों तरफ के कतर ..पंथी परेशान हैं— Rebellious (@RebelliousPari8) September 4, 2026
एक तरफ मुस्लिम है तो कृष्ण क्यों बना..?
दूसरी तरफ हमारे कृष्ण का किरदार मुस्लिम ने क्यों निभाया
एक बच्चे की जिद मां की ममता शायद ही नजर आए..इन भू..मतियों को.!! pic.twitter.com/5qF7fkGTVc
She’s a great mother. She doesn’t want her daughter to go through what she had to. pic.twitter.com/pYXZiFcRwC
— Tehxi (@yajnshri) September 4, 2026