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Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (11:31 IST)

ఇదే భారతదేశం బ్యూటీ, ఎవరెన్ని చేసినా ఒకరి పండుగలంటే మరొకరికి ఎంతో ఇష్టం, వీడియో

Little Krishna
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (11:31 IST)
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ఎన్నో కులాలు, మతాల కలయిక భారతదేశం. ఎవరో కొంతమంది స్వార్థపర రాజకీయ నాయకులు లేనిపోని విద్వేషాలు రగిలించే ప్రయత్నం చేస్తారు తప్ప దేశ ప్రజలందరిలోనూ పరమత సహనం పుష్కలంగా వుంటుంది. ఒక మతానికి సంబంధించిన పండుగ వస్తే మరొక మతం వారు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తారు. వేరే మతానికి చెందిన ఉత్సవం జరుగుతుంటే ఇంకో మతం వారు వెళ్లి దాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తారు.
 
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియోలో ముస్లిం మహిళ తన కుమారుడికి చిన్నికృష్ణుడి వేషధారణ చేసి ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తున్నారు. అదే రోడ్డుపై వెళ్తున్న ఓ పోలీసు అధికారి తల్లి ఒడిలో కూర్చుని వున్న ఆ చిన్నారిని చూసి వాహనాన్ని ఆపమని అభ్యర్థించాడు. అనంతరం చిన్నారి వద్దకు వెళ్లి ముచ్చట చేసారు. ఆ చిన్నారే శ్రీకృష్ణ అవతారంగా భావించి నమస్కరించాడు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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