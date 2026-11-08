నిద్ర పోటీలో పాల్గొని రూ.9.6 లక్షలు గెలుచుకున్న ముంబై యువతి
దేశ వాణిజ్య రాజధాని ముంబైకు చెందిన ఓ యువతి నిద్రపోటీలో పాల్గొని రూ.9.6 లక్షల నగదు బహుమతిని గెలుచుకున్నారు. విజేత పేరు జినియా ఛటర్జీ. ఓ మంచి డ్యాన్సర్. నటి కూడా., ఈ మల్టీ టాలెంటెడ్ ఉమెన్ 60 రోజుల పాటు నిద్ర పోటీలో పాల్గొంటే రాత్రికి రాత్రికే స్టార్ అయ్యింది.
అసలు విషయానికొస్తే.. 'వేక్ఫిట్' అనే సంస్థ నిర్వహించిన ఐదో 'స్లీప్ ఇంటర్నేషనల్' పోటీలో తను విజేతగా నిలిచింది. పేరే కాదు.. జినియా గాఢంగా నిద్రపోయినందుకు ఏకంగా రూ.9.6లక్షలు బహుమతిగా కూడా గెలుచుకుంది. సంస్థ స్పాన్సర్ చేసిన విహారయాత్ర బోనస్. ఈ పోటీకి దేశవ్యాప్తంగా రెండు లక్షల మందికిపైగా దరఖాస్తు చేసుకుంటే వడపోతల అనంతరం పదిమందే మిగిలారు.
రకరకాల సినిమాలు చూసి, అందులోని నటీనటులను అనుకరిస్తూ నిద్రపోవడం.. శబ్దాలు చేసినా నిద్రాభంగానికి గురికాకుండా గుర్రుపెట్టి పడుకోవడం.. మాటల పోటీలో 'బ్లాంకెట్', 'పిల్లో' పదాలు అత్యధికంగా ఉపయోగించటం.. ఇలాంటి చిత్రవిచిత్రమైన టాస్క్లు ఎన్నో ఇచ్చేవారు నిర్వాహకులు. వీటిన్నింటినీ పరిశీలించి, నిద్ర స్కోర్లు పరిశీలించి జినియాను విజేతగా ప్రకటించారు.