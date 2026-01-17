నా ఇంటిని కూల్చివేసిన వారికి తగిన శాస్తి జరిగింది : కంగనా రనౌత్
ముంబై మహానగరంలో తన ఇంటిని కూల్చివేసిన వారికి తగిన శాస్తి జరిగిందని బాలీవుడ్ నటి, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ అన్నారు. మహారాష్ట్రంలో బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఠాక్రే కుటుంబ సుధీర్ఘ ఆధిపత్యాన్ని తెరపడింది. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల తర్వాత శివసేన (యూబీటీ) అధికారాన్ని కోల్పోయింది. శుక్రవారం వెలువడిన బీఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ సారథ్యంలోని మహాయుతి కూటమి ఘన విజయం సాధించింది.
మొత్తం 227 వార్డులున్న బీఎంసీలో అధికారం చేపట్టేందుకు 114 సీట్లు అవసరం కాగా, బీజేపీ - ఏక్నాథ్ షిండే వర్గం శివసేన కూటమి ఏకంగా 118 స్థానాలను గెలుచుకుంది. ఇందులో బీజేపీ 89 సీట్లలో గెలుపొంది అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించింది. షిండే వర్గం 29 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. ఉద్ధవ్ ఠాక్రే నేతృత్వంలోని శివసేన కేవలం 65 సీట్లకే పరిమితమైంది. కాంగ్రెస్ 24, ఎంఎన్ఎస్ 6 చోట్ల విజయం సాధించాయి.
ఈ ఫలితాలపై కంగనా రనౌత్ స్పందించారు. 2020లో ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ప్రభుత్వ హయాంలో బీఎంసీ అధికారులు తన కార్యాలయాన్ని కొంత భాగాన్ని కూల్చివేశారు. 'నా ఇల్లు పడగొట్టారు. రేపు మీ అహంకారం బద్ధలవుతుంది' అని అప్పట్లో ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలకు ఈ సందర్భంగా పలువురు గుర్తు చేస్తున్నారు.
మరోవైపు, మహాయుతి కూటమి విజయం పట్ల ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ విజయంతో దేశంలోనే అత్యంత సంపన్నమైన కార్పొరేషన్ బీజేపీ కూటమి చేతిలోకి వచ్చింది. దీంతో ముంబై మహానగరానికి త్వరలోనే కొత్త మేయర్ను ఎన్నుకోనున్నారు.