  4. Three AIADMK MLAs Resign; Vijay Makes His Moves, Is This the End of the AIADMK?
Written By డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Last Updated : Monday, 25 May 2026 (17:46 IST)

ముగ్గురు ADMK ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా, పావులు కదుపుతున్న విజయ్, అన్నాడీఎంకె అంతమేనా?

BY: డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Publish: Mon, 25 May 2026 (17:32 IST) Updated: Mon, 25 May 2026 (17:46 IST)
మహానాయకుడు ఎంజీఆర్, పురట్చితలైవి జయలలిత వంటి మహామహులు సారథ్యం వహించిన అన్నాడీఎంకె పార్టీ అంతం అయిపోతుందా? అంటే అవుననే అంటున్నారు తమిళనాట రాజకీయ విశ్లేషకులు. తాజాగా ఆ పార్టీ రెండుగా చీలిపోయింది. చీలిక వర్గానికి సారథ్యం వహిస్తున్న గ్రూపులోని ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు తమ పదవులకు రాజీనామా చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారుతోంది. రాజీనామాలు చేసినవారిలో కుమారవేల్, జయకుమార్, సత్యభామ వున్నారు. వీరు ముగ్గరూ మదురాంతకం, ధారాపురం, పెరుందురై నియోజకవర్గాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. దీనితో ఇక్కడ తిరిగి ఉప ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి వుంటుంది.
 
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... విజయ్ సర్కార్ మ్యాజిక్ మార్కుకి 10 స్థానాల దూరంలో ఆగిపోయింది. దాంతో డీఎంకె కూటమిలో కొనసాగుతున్న ఇండియా కూటమి మద్దతు తీసుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసారు విజయ్. ఇక అప్పట్నుంచి విజయ్ సర్కారుకి DMK 2.O అని పేరు పెట్టి సోషల్ మీడియాలో గోలగోల చేస్తున్నారు. కేవలం పాలించే నాయకుడు మాత్రమే మారారనీ, పాలన అంతా డీఎంకే చేస్తోందంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. మరోవైపు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నీ సీపీఐ, సీపీఎం, వీసికే... ఇలా తమ ప్రభుత్వానికి మద్దతిస్తున్న చిన్న పార్టీలను చూసి విజయ్ భయపడాల్సి వస్తుంది. ఆఖరికి తను వ్యక్తిగతంగా ఓ ఆస్ట్రాలజిరను కూడా నియమించుకోలేని పరిస్థితికి చేరిపోయారు. దానితో విజయ్ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం.
 
తమ ప్రభుత్వానికి భేషరతుగా మద్దతు పలికిన అన్నాడీఎంకి చెందిన 20 మంది ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించి అక్కడ వారిని తమ అభ్యర్థులకు నిలబెట్టి గెలిపించుకుంటే ఇక తమకు సంపూర్ణ మెజారిటీ వుంటుందన్న యోచన చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం అన్నాడీఎంకేకి చెందిన ముగ్గురు ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేయడం అనే వాదన వినబడుతోంది.
 
మొన్నటి ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే 47 స్థానాల్లో విజయం సాధించింది. వారికి రెండోసారి కూడా అధికారం దూరమవడంతో నాయకులతో పాటు క్యాడర్ కూడా నైరాశ్యంలో మునిగిపోయారు. ఇక అన్నాడీఎంకె పార్టీలో భవిష్యత్తు లేదన్న నిర్ణయానికి వచ్చేసినట్లు అర్థమవుతోంది. కనుక క్రమంగా ఒకరొకరుగా టీవీకే పార్టీలోకి చేరిపోతున్నారు. ఈ వలసలను అన్నాడీఎంకే అధినాయకత్వం సమర్థవంతంగా అడ్డుకోలేకపోతే... వచ్చే ఎన్నికల నాటికి ఆ పార్టీ కనుమరగయిపోయినా ఆశ్చర్యపడక్కర్లేదు.
 
డా|| యిమ్మడిశెట్టి వెంకటేశ్వర రావు
Possessing over 27 years of experience in journalism, the author has served as an Assistant Scriptwriter and Researcher for the electronic Media ETV and ETV2, as well as a Sub-Editor for the magazines Swathi Sapariwara patrika and Sunday Indian. In addition to these roles, the author has contributed short stories.... మరింత చదవండి

ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎగ్జిబిటర్లు తమ సమస్యలు చాలా వున్నాయంటూ మీడియా ముందుకు రావడం తెలిసిన విషయమే. ఆ తర్వాత నిర్మాతలు, పంపిణీదారులు కూడా తమ సమస్యలను ఏకరువు పెట్టారు. ఫైనల్ గా ఫిలింఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఓ కమిటీ వేసి దాని ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చింది. ఇదిలా వుండగా, ఈరోజు సాయంత్రం ఛాంబర్ లో అత్యవసర సమావేశం జరుగుతుందని మీడియాకు సమాచారం అందింది.

వేణు ఉడుగుల ఆవిష్కరించిన సింగిల్ రాజు టైటిల్, గ్లింప్స్విశ్వస్, మౌనిక, దివ్య ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సింగిల్ రాజు. ఎస్.ఎస్. వర్మ తెర‌కెక్కించారు. ఈ సినిమా టైటిల్, గ్లింప్స్ విడుదల కార్యక్రమం 'మా ఈవెంట్స్'తో హైదరాబాద్‌లోని ప్రసాద్ ల్యాబ్స్‌లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి దర్శకుడు, నిర్మాత వేణు ఉడుగుల ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆయన చేతుల మీదుగా ‘సింగిల్ రాజు’ టైటిల్ పోస్టర్‌తో పాటు గ్లిమ్స్‌ను విడుదల చేశారు.

పెద్ది రామ్‌చరణ్ బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం, అదిరిపోతున్న టాలీవుడ్టాలీవుడ్ అగ్రనటుల్లో ఒకరైన రామ్ చరణ్ నియమించుకున్న బాడీగార్డుకి రోజుకి రూ. 2 లక్షల జీతం ఇస్తున్నారట. పెద్ది ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నుంచి గాంబియా దేశానికి చెందిన కెవిన్ రామ్ చరణ్ వెంట వుంటూ భద్రతను చూస్కుంటున్నారు. కాగా ఇతడు ఇటలీ మిడిల్ వెయిట్ ఛాంపియన్ గా రికార్డులు సాధించిన చరిత్ర వుంది. మొత్తమ్మీద అత్యంత పటిష్టమైన బాడీగార్డునే నియమించుకున్నారని చర్చించుకుంటున్నారు. పెద్ది ఐటెం సాంగ్‌లో శృతి హాసన్‌తో పాటు జాన్వీ కపూర్ కూడా వున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. నిన్న భోపాల్‌లో పెద్ది వేడుక జరిగింది

Colors Swathi: పెళ్ళి చేసుకోవడం కంటే కుక్కను పెంచుకోవడం బెటర్.. స్వాతిపెళ్ళి చేసుకోవడం కంటే కుక్కను పెంచుకోవడం బెటర్ అని కలర్స్ స్వాతి చెప్పుకొచ్చింది. "ఈ రోజుల్లో ఒక మనిషిని నమ్మి, పెళ్ళి చేసుకుని జీవితాంతం కలిసి ఉండటం చాలా కష్టమైన విషయంగా మారిపోయింది. ఎవరికీ ఓపిక ఉండడం లేదు. అందుకే, ఎవరినోపెళ్ళి చేసుకొని ప్రతిరోజూ మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోవడం కన్నా.. హాయిగా ఒక కుక్కను పెంచుకోవడం చాలా బెటర్. అది మనకు ఎప్పుడూ నమ్మకంగా ఉంటుంది, ఎలాంటి కండిషన్లు లేకుండా మనల్ని ప్రేమిస్తుంది" అని కలర్స్ స్వాతి తెలిపింది.

Arjun : మహిళా సాధికారతకు వెండితెరరూపమే బ్లాస్ట్ జోన్ : యాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జాయాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జా, ప్రీతి ముకుందన్, అభిరామి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన మోస్ట్ అవేటెడ్ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'బ్లాస్ట్ జోన్' చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా విడుదల చేస్తోంది. సుభాష్ కె రాజ్ దర్శకత్వంలో ఏజీఎస్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి 'కేజీఎఫ్' ఫేమ్ రవి బస్రూర్ సంగీతం అందించడం విశేషం. మే 28న ఈ చిత్రం థియేటర్లలో సందడి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న నేపథ్యంలో, సోమవారం హైదరాబాద్‌లోని పార్క్ హయత్ హోటల్‌లో చిత్ర యూనిట్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది.