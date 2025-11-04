రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో కారులో కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం అవసరమా? కోవై రేప్ నిందితుల అరెస్ట్
కోయంబత్తూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కళాశాల విద్యార్థినిపై జరిగిన దారుణ సామూహిక అత్యాచారం కేసులో పోలీసులు ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసు తమిళనాడు అంతటా సంచలనం సృష్టించింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున వారిని వెంబడించి ఇంకా కాల్పులు జరిపి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు.
వివరాల్లోకి వెళితే.. మధురైకి చెందిన 21 ఏళ్ల బాధితురాలు కోయంబత్తూరులోని ఒక ప్రైవేట్ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువుతోంది. ఆమె ఒక ప్రైవేట్ హాస్టల్లో ఉండి ఆదివారం ఒండిపుదూర్ నివాసి అయిన తన ప్రియుడితో బయటకు వెళ్లింది.
విమానాశ్రయం వెనుక ఉన్న పృథ్వీవన్ నగర్లో ఆ జంట తమ కారును పార్క్ చేసి మాట్లాడుకుంటుండగా రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో ఈ దారుణ సంఘటన జరిగింది. ముగ్గురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వారి వద్దకు వచ్చి కారు దిగమని ఆదేశించారు. ఆ జంట పారిపోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఆ వ్యక్తులు కిటికీని పగలగొట్టి, ప్రియుడిపై కొడవలితో దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో అతను అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు.
ఆ తర్వాత వారు భయపడిన విద్యార్థినిని కత్తితో గురిపెట్టి సమీపంలోని పొద ప్రాంతంలోకి ఈడ్చుకెళ్లి, ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారం చేశారు. ఆమె ప్రియుడు తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో స్పృహలోకి వచ్చినప్పుడు, అతను అత్యవసర హెల్ప్లైన్కు ఫోన్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. వెంటనే గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించగా, బాధితురాలు కిలోమీటరు దూరంలో తీవ్ర గాయాలపాలైన స్థితిలో కనిపించింది.
పోలీసులు ఆమెను రక్షించి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చగా, ఆమె ప్రియుడు కోయంబత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. పీలమేడు పోలీసుల నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక బృందం ఆ ప్రాంతంలోని సిసిటివి ఫుటేజ్లను ఉపయోగించి నిందితులను పట్టుకోవడానికి ఏడు బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది.
ఒక రహస్య సమాచారం మేరకు, తుడియలూర్లోని పట్టతరసి అమ్మన్ ఆలయం సమీపంలో దాక్కున్న గుణ, సతీష్ కరుప్పసామి మరియు కార్తీక్ కాళీశ్వరన్లుగా గుర్తించిన నిందితులను పోలీసులు చుట్టుముట్టగా, వారు పోలీసులపై కొడవళ్లతో దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ ఎడమ చేతికి గాయమైంది.
దీంతో ఇన్స్పెక్టర్లు అర్జున్ (పీలమేడు), జ్ఞానశేఖరన్ (శరవణంపట్టి) కాల్పులు జరిపారు. అనుమానితుల కాళ్లకు గాయాలయ్యాయి. ముగ్గురినీ బలవంతంగా పట్టుకుని భారీ భద్రతతో కోయంబత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
శివగంగ జిల్లాకు చెందిన ఈ ముగ్గురూ ఇరుకూరులో నివసిస్తూ దినసరి కూలీలుగా పనిచేస్తున్నారని దర్యాప్తులో తేలింది. కరుప్పసామి, కాళీశ్వరన్ సోదరులని, ముగ్గురిపై హత్య, దాడి, దోపిడీకి సంబంధించిన నేర చరిత్రలు ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.