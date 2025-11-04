మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 4 నవంబరు 2025 (10:17 IST)

రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో కారులో కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం అవసరమా? కోవై రేప్ నిందితుల అరెస్ట్

కోయంబత్తూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సమీపంలో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ కళాశాల విద్యార్థినిపై జరిగిన దారుణ సామూహిక అత్యాచారం కేసులో పోలీసులు ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసు తమిళనాడు అంతటా సంచలనం సృష్టించింది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున వారిని వెంబడించి ఇంకా కాల్పులు జరిపి నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే.. మధురైకి చెందిన 21 ఏళ్ల బాధితురాలు కోయంబత్తూరులోని ఒక ప్రైవేట్ ఆర్ట్స్ కళాశాలలో మొదటి సంవత్సరం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ చదువుతోంది. ఆమె ఒక ప్రైవేట్ హాస్టల్‌లో ఉండి ఆదివారం ఒండిపుదూర్ నివాసి అయిన తన ప్రియుడితో బయటకు వెళ్లింది. 
 
విమానాశ్రయం వెనుక ఉన్న పృథ్వీవన్ నగర్‌లో ఆ జంట తమ కారును పార్క్ చేసి మాట్లాడుకుంటుండగా రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో ఈ దారుణ సంఘటన జరిగింది. ముగ్గురు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వారి వద్దకు వచ్చి కారు దిగమని ఆదేశించారు. ఆ జంట పారిపోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఆ వ్యక్తులు కిటికీని పగలగొట్టి, ప్రియుడిపై కొడవలితో దాడి చేశారు. ఈ ఘటనలో అతను అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయాడు.
 
ఆ తర్వాత వారు భయపడిన విద్యార్థినిని కత్తితో గురిపెట్టి సమీపంలోని పొద ప్రాంతంలోకి ఈడ్చుకెళ్లి, ఆమెపై సామూహిక అత్యాచారం చేశారు. ఆమె ప్రియుడు తెల్లవారుజామున 2 గంటల ప్రాంతంలో స్పృహలోకి వచ్చినప్పుడు, అతను అత్యవసర హెల్ప్‌లైన్‌కు ఫోన్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. వెంటనే గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించగా, బాధితురాలు కిలోమీటరు దూరంలో తీవ్ర గాయాలపాలైన స్థితిలో కనిపించింది. 
 
పోలీసులు ఆమెను రక్షించి ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్చగా, ఆమె ప్రియుడు కోయంబత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. పీలమేడు పోలీసుల నేతృత్వంలోని ప్రత్యేక బృందం ఆ ప్రాంతంలోని సిసిటివి ఫుటేజ్‌లను ఉపయోగించి నిందితులను పట్టుకోవడానికి ఏడు బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. 
 
ఒక రహస్య సమాచారం మేరకు, తుడియలూర్‌లోని పట్టతరసి అమ్మన్ ఆలయం సమీపంలో దాక్కున్న గుణ, సతీష్ కరుప్పసామి మరియు కార్తీక్ కాళీశ్వరన్‌లుగా గుర్తించిన నిందితులను పోలీసులు చుట్టుముట్టగా, వారు పోలీసులపై కొడవళ్లతో దాడి చేశారు. ఈ క్రమంలో కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ ఎడమ చేతికి గాయమైంది. 
దీంతో ఇన్‌స్పెక్టర్లు అర్జున్ (పీలమేడు), జ్ఞానశేఖరన్ (శరవణంపట్టి) కాల్పులు జరిపారు. అనుమానితుల కాళ్లకు గాయాలయ్యాయి. ముగ్గురినీ బలవంతంగా పట్టుకుని భారీ భద్రతతో కోయంబత్తూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
 
శివగంగ జిల్లాకు చెందిన ఈ ముగ్గురూ ఇరుకూరులో నివసిస్తూ దినసరి కూలీలుగా పనిచేస్తున్నారని దర్యాప్తులో తేలింది. కరుప్పసామి, కాళీశ్వరన్ సోదరులని, ముగ్గురిపై హత్య, దాడి, దోపిడీకి సంబంధించిన నేర చరిత్రలు ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై తదుపరి దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

బిగ్ బాస్ ఫైర్ బ్రాండ్.. దివ్వెల మాధురి ఎలిమినేషన్.. రెమ్యూనరేషన్ భారీగా తీసుకుందా?

బిగ్ బాస్ ఫైర్ బ్రాండ్.. దివ్వెల మాధురి ఎలిమినేషన్.. రెమ్యూనరేషన్ భారీగా తీసుకుందా?బిగ్ బాస్ ఫైర్ బ్రాండ్ అని పేరు కొట్టేసిన దివ్వెల మాధురి.. బిగ్ బాస్ తెలుగు తొమ్మిదో సీజన్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యింది. బిగ్ బాస్ హౌస్‌లోకి వచ్చిన రోజు నుంచి తాను గేమ్ ఆడేందుకు వచ్చానే తప్ప బాడింగ్స్ కోసం కాదని ఓపెన్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. దీంతో ఆమెను హౌస్ మేట్స్ ఫైర్ బ్రాండ్ అని పిలిచారు. ఎవరితోనైనా నేరుగా మాట్లాడటం.. తన అభిప్రాయం మొఖంపై చెప్పేసేది. దీంతో బిగ్ బాస్ హౌస్‌లో కాస్త స్పెషల్‌గా నిలిచింది.

Ashika Ranganath :స్పెషల్ సెట్ లో రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్ పై సాంగ్ షూటింగ్

Ashika Ranganath :స్పెషల్ సెట్ లో రవితేజ, ఆషికా రంగనాథ్ పై సాంగ్ షూటింగ్ఈ రోజు నుంచి హీరో రవితేజ, హీరోయిన్ ఆషికా రంగనాథ్ పై మూవీ టీం ఒక పాటను చిత్రీకరిస్తోంది. ఈ పాట కోసం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో ప్రత్యేకమైన సెట్‌ వేశారు. శేఖర్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీలో రూపొందుతున్న ఈ పాట అదిరిపోయే డ్యాన్స్ నంబర్‌గా ప్రేక్షకులను అలరించనుంది.

SSMB29: రాజమౌళి, మహేష్ బాబు సినిమా అప్ డేట్ రాబోతుందా?

SSMB29: రాజమౌళి, మహేష్ బాబు సినిమా అప్ డేట్ రాబోతుందా?ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి, మహేబాబు సినిమా ఎస్.ఎస్.ఎం.బి.29 సినిమా గురించి తాజా అప్ డేట్ కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే ఈలోగా రాజమౌళి తన పాత సినిమా బాహుబలి రీరిలీజ్ పనిలో వున్నాడు. అయితే కొద్దిరోజుల క్రితం ఒడిసాలోని కోరాపూడ్ జిల్లాలో షూట్ చేశారు. ప్రస్తుతం అక్కడ మరలా కొనసాగించాలంటే తుఫాన్ వల్ల సాధ్యపడడంలేదని తెలుస్తోంది. ఇటీవలే ఎక్స్ లోె కొన్ని ఫన్నీ వీడియోను విడుదల చేశారు.

Shyamala Devi : గుమ్మడి నర్సయ్య దర్శకుడిని ప్రశంసించిన శ్యామలా దేవీ

Shyamala Devi : గుమ్మడి నర్సయ్య దర్శకుడిని ప్రశంసించిన శ్యామలా దేవీరాజకీయ నాయకుడు.. అజాత శత్రువు.. నిజాయితీ పరుడు.. ప్రజల కోసం బతికే నాయకుడైన గుమ్మడి నర్సయ్య లాంటి వ్యక్తి చరిత్రను తెరపైకి తీసుకు వస్తుండటం సాహసం అనే చెప్పాలి. ఆ సాహసాన్ని డైరెక్టర్ పరమేశ్వర్ హివ్రాలే చేస్తున్నారు. ఈ సాహసానికి ప్రవల్లిక ఆర్ట్స్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ తరుపున ఎన్. సురేష్ రెడ్డి అండగా నిలబడ్డారు. ఇక ‘గుమ్మడి నర్సయ్య’గా కరుణాడ చక్రవర్తి శివ రాజ్ కుమార్ కనిపించబోతోన్నారు.

NBK 111: బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న ఎన్.బి.కె. 111 చిత్రం నవంబర్ 7న ప్రారంభం

NBK 111: బాలక్రిష్ణ నటిస్తున్న ఎన్.బి.కె. 111 చిత్రం నవంబర్ 7న ప్రారంభంనందమూరి బాలక్రిష్ణ, గోపీచంద్ మలినేని కలయికలో ఎన్.బి.కె. 111 లో హీరోయిన్ అప్ డేట్ వస్తుందని ఈరోజు నిర్మాతలు సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. అందుకు సంబంధించిన పోస్టర్ ను కూడా విడుదలచేశారు. ఈ రోజు మధ్యాహ్నం 12:01 గంటలకు హీరోయిన్ అప్ డేట్ రావాల్సి ఉంది. అయితే, ఈ అప్ డేట్ ను వాయిదా వేయాలని మేకర్స్ నిర్ణయించుకున్నారు.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?

అదేపనిగా సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్‌టాప్‌ల ముందు కూర్చుంటున్నారా?హార్మోన్లు భావోద్వేగ, శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఆరోగ్యకరమైన బరువు, మానసిక స్థితి, ఆకలి, మరిన్నింటిని నిర్వహించడానికి హార్మోన్లు అవసరం. అలాంటి హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల సాధారణ ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కనుక అసమతుల్యత కాకుండా ఎలా వుండాలో తెలుసుకుందాము. రెగ్యులర్ వ్యాయామంలో పాల్గొనడం. తినే విషయంలో షుగర్ తీసుకోవడం తగ్గించడం. డైలీ లైఫ్ రొటీన్‌లో ముఖ్యమైన నూనెలను చేర్చడం. ప్రతి భోజనంలో తగినంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం. ఎత్తుకు తగిన బరువును నిర్వహించడం. జీర్ణాశయం యొక్క ప్రభావవంతమైన సంరక్షణ.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలు

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే హెర్బల్ టీలుగ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ, సాంప్రదాయ టీల లోని కొన్ని రకాలు. హెర్బల్ టీలు, మూలికలు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, పువ్వులతో రుచిగా ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఆ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తపోటును నియంత్రించే మందార టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రిస్తాయి. జలుబు, జ్వరం, గొంతునొప్పి, తలనొప్పితో బాధపడేవారు అల్లం టీ తీసుకుంటే ఉపశమనం కలుగుతుంది. పసుపు టీ తాగితే అందులోని కుర్కమిన్ అనే పదార్థంలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను నివారించడం, వృద్ధాప్య ప్రక్రియను నెమ్మదింపజేయడంలో బాదం టీ బాగా పనిచేస్తుంది.

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.
