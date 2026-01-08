అర్థరాత్రి 3 ప్యాకెట్ల ఎలుకల మందు ఆర్డర్: ప్రాణాలు కాపాడిన బ్లింకిట్ బోయ్
తమిళనాడులో ఓ బ్లింకిట్ డెలివరీ బోయ్ సమయస్ఫూర్తిగా వ్యవహరించి నెటిజన్ల మనసులు గెలుచుకున్నాడు. అర్థరాత్రి వేళ బ్లింకిట్ బోయ్ కి ఓ సందేశం వచ్చింది. తమకు 3 ప్యాకెట్ల ఎలుకల మందు కావాలని. ఐతే ఆ ప్యాకెట్లు తీసుకుని లొకేషన్ ప్రకారం అక్కడికి వెళ్లిన బ్లింకిట్ బోయ్ కి ఆ ఇంట్లో ఎలుకలు వుండే అవకాశం లేదనిపించింది. కాబట్టి అతడు ఆర్డర్ చేసిన వ్యక్తులను గమనించాడు.
ఇంట్లో వున్న మహిళలు ఏడుస్తూ కనిపించారు. సూసైడ్ చేసుకునేందుకే ఎలుకల మందు ఆర్డర్ చేసారని అనుమానపడి వారికి నచ్చజెప్పాడు. ప్రాణం ఎంతో విలువైనదనీ, ఆత్మహత్య వద్దని చెప్పడమే కాకుండా ఎలుకల మందు ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేసి వెనక్కి తీసుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను అతడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసాడు. బ్లింకిట్ బోయ్ సమయస్ఫూర్తికి నెటిజన్లు అతడిని ప్రశంసిస్తున్నారు.