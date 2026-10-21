హైదరాబాదులో జింకలను వేటాడిన ముగ్గురు వ్యక్తుల అరెస్ట్
పొరుగు రాష్ట్రమైన కర్ణాటకలోని అటవీ ప్రాంతంలో తుపాకీని ఉపయోగించి జింకలను వేటాడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను హైదరాబాదులో పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారని మంగళవారం తెలిపారు. కలబురగి జిల్లా, చించోలి తాలూకాలోని చిమ్మన్చోడ్ అటవీ ప్రాంతంలో జింకల వేట జరుగుతోందనే నమ్మదగిన సమాచారం అందడంతో, మలక్పేట పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన బృందం వాహన తనిఖీలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో అనుమానాస్పద వాహనాన్ని ఆపి, అందులో ప్రయాణిస్తున్న ముగ్గురు వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (చార్మినార్ జోన్) ఖరే కిరణ్ ప్రభాకర్ వెల్లడించారు.
వాహనాన్ని తనిఖీ చేసే సమయంలో, పోలీసులు నైట్-విజన్ టెలిస్కోప్తో కూడిన ఒక 30-06 స్పోర్టింగ్ రైఫిల్, ఎనిమిది సజీవ తూటాలు, 12 వాడిన కాట్రిడ్జ్లు, రెండు నైట్-విజన్ టెలిస్కోప్లు, పాడైపోయిన ఒక ఫోల్డబుల్ మొబైల్ ఫోన్ను కనుగొని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ప్రాథమిక విచారణలో, ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులు జింకల వేటలో తమ ప్రమేయాన్ని వెల్లడించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. వేట సమయంలో లైసెన్స్ ఉన్న తుపాకీతో మొత్తం 12 రౌండ్లు కాల్పులు జరిపినట్లు విచారణలో మరింతగా వెల్లడైంది. పాడైపోయిన ఫోల్డబుల్ మొబైల్ ఫోన్లో ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు ఉన్నాయని కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయని పోలీసులు తెలిపారు.
విచారణలో భాగంగా ఈ అంశాలను పరిశీలిస్తున్నామని డీసీపీ అన్నారు. లైసెన్స్ ఉన్న తుపాకీని దుర్వినియోగం చేయడం, తూటాల వాడకం, వన్యప్రాణుల వేటకు సంబంధించిన పరిస్థితులు, ఎలక్ట్రానిక్ సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేశారనే ఆరోపణలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారని తెలిపారు.