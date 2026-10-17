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  4. Three-Year-Old Beaten, Burned With Cigarettes In Chhattisgarh; Mother, Stepfather Arrested
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 17 October 2026 (16:38 IST)

మూడేళ్ల బాలుడిని కన్నతల్లి, సవతి తండ్రి హింస.. సిగరెట్లతో కాల్చి.. చేయి విరిగేలా..?

Crime
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (16:38 IST)
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ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కేవలం మూడేళ్ల వయస్సున్న బాలుడిని కన్న తల్లి, సవతి తండ్రి కలిసి తీవ్రంగా హింసించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. చిన్నారిని విచక్షణారహితంగా కొట్టడంతో పాటు, సిగరెట్లతో శరీరంపై కాల్చి, ఒక చేయి విరిగేలా దాడి చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. బాలుడిపై జరుగుతున్న దాడులను గమనించిన పొరుగింటి వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో ఈ ఘటన బయటపడింది. 
 
బాలుడిని తల్లి, సవతి తండ్రి కలిసి కొడుతున్నారని గుర్తించిన ఓ పొరుగింటి మహిళ వారిని ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. అయితే, బాలుడిని ఎందుకు కొడుతున్నారని నిలదీసిన మహిళను నిందితులు దుర్భాషలాడినట్లు తెలిసింది. దీంతో ఆమెతో పాటు ఇతర పొరుగువారు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. 
 
ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే స్పందించి కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసులు బాలుడిని రక్షించి చికిత్స కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ముఖ్యంగా సవతి తండ్రి చాలాకాలంగా బాలుడిని వేధిస్తున్నట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైనట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం బాలుడికి వైద్య చికిత్స అందిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు నిందితులిద్దరినీ అరెస్టు చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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