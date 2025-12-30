యువకుడిపై దాడి చేసి.. ఇంట్లోకి వెళ్లి బెడ్ మంచంపై తిష్టవేసిన పులి...
మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బాంధ్వ్ఘర్ రిజర్వు రిజర్వు ఫారెస్టులో ఓ పెద్దపులి యువకుడిపై దాడి చేసింది. ఆ తర్వాత అది సమీపంలోని ఓ ఇంట్లోని బెడ్ రూమ్లోకి వెళి బెడ్పై తిష్టవేసింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది.
సోమవారం ఉదయం 10 గంటల సమయంలో పాన్పథా బఫర్ జోన్ నుంచి వచ్చిన పులి మొదట పంట పొలాల్లో కనిపించింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న అటవీశాఖ సిబ్బంది.. అక్కడకు చేరుకునేలోపు గ్రామంలోకి చొరబడింది. అయితే, గ్రామస్థలంతా కలిసి కర్రలతో పులిని అడవిలోకి పంపే ప్రయత్నం చేయగా అది ఒక్కసారిగా ఓ యువకుడిపై దాడి చేసి, ఆ తర్వాత తిన్నగా పడక గదిలోకి వెళ్లి బెడ్పై తిష్టవేసింది.
దీంతో పాన్పథా బఫర్ జోన్ రెస్క్యూటీమ్, వెటర్నరీ వైద్యులు కలిసి ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దాదాపు 8 గంటల పాటు శ్రమించి మత్తుమందు ఇచ్చి పులిని బంధించి సురక్షితంగా అటవీ ప్రాంతంలోకి తరలించారు. అలాగే, పులి దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన గోపాల్ అనే యువకుడు ప్రాణాపాయస్థితిలో ఉండటంతో కట్నీ ఆస్పత్రికి తరలించారు.