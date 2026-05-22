టేకు ఆకుల కోసం అడవికి వెళ్లిన నలుగురు మహిళల మృతి.. చంపింది ఎవరు?
మహారాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ జిల్లాలో శుక్రవారం ఉదయం, టేకు ఆకులను సేకరిస్తున్న నలుగురు మహిళలను ఒక పులి దాడి చేసి చంపేసిందని ఒక అటవీ అధికారి తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రానికి సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిందేవాహి తహసీల్లోని గుంజేవాహి గ్రామం సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగిందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు.
బీడీలకు (చేతితో చుట్టే సిగరెట్లు) సహజమైన పొట్లంగా ప్రధానంగా ఉపయోగించే టేకు ఆకులను సేకరించడానికి మహిళల బృందం ఒకటి అటవీ ప్రాంతానికి వెళ్లింది. వారు ఆకులను సేకరించడంలో నిమగ్నమై ఉండగా, ఒక పులి వారిలో నలుగురిని చంపేసిందని అధికారులు తెలిపారు.
మరణించిన మహిళలను గుంజేవాహికి చెందిన కవాడబాయి మొహుర్లే (45), అనితాబాయి మొహుర్లే (40), సునీతా మొహుర్లే (38), సంగీతా చౌదరి (50) గా గుర్తించారు. ఆ వన్యప్రాణి ఆ మహిళలందరినీ ఒకే చోట, ఒకే సమయంలో చంపిందా లేక వేర్వేరు ప్రదేశాలలో చంపిందా అనేది వెంటనే స్పష్టం కాలేదు.
సమాచారం అందిన వెంటనే, అటవీ శాఖ అధికారుల బృందం ఆ ప్రాంతానికి చేరుకుందని ప్రధాన అటవీ సంరక్షణాధికారి (చంద్రపూర్ సర్కిల్) ఆర్.ఎం. రామానుజన్ తెలిపారు.
Purushah Review: భార్యాభర్తల కష్టాలను వినోదాత్మకంగా చెప్పిన పురుషః చిత్రం రివ్యూ-
Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలు
Virat Karna: నాగబంధం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ - విఎఫ్ఎక్స్ పనుల్లో బిజీ
Vadde Naveen: వడ్డే నవీన్ నటిస్తూ నిర్మించిన చిత్రం ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు