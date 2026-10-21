Tiger Shroff Firing Case: టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పులు.. నిందితుడి తల్లి ఏమంటుందంటే?
ముంబైలో బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై జరిగిన కాల్పుల ఘటనకు సంబంధించి ఢిల్లీ పోలీసులు ఇటీవల అరెస్టు చేసిన నలుగురిలో ఒకడైన సుమిత్ తల్లి, తన కుమారుడు నిర్దోషి అని, అతడిని ఇరికించారని ఆరోపించారు. ఇంకా ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ, 19 ఏళ్ల తన కుమారుడు రాజస్థాన్లోని ఖాటు శ్యామ్ ఆలయానికి వెళ్లాడని, కాల్పుల ఘటనలో గానీ, ఆయుధాల సరఫరా ఆరోపణలలో గానీ అతనికి ఎలాంటి ప్రమేయం లేదని ఆమె అన్నారు.
ఢిల్లీ పోలీసుల స్పెషల్ సెల్ అక్టోబర్ 20న హర్యానాలోని సోనిపత్ జిల్లాలో సుమిత్, 21 ఏళ్ల కునాల్లను అరెస్టు చేసింది. మిగతా ఇద్దరు నిందితులు, 23 ఏళ్ల రాధ, 23 ఏళ్ల బబితలను న్యూఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్లో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఆ తర్వాత మహారాష్ట్ర పోలీసుల క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (సీఐడీ) ఈ నలుగురినీ లాంఛనంగా అరెస్టు చేసి, తదుపరి విచారణ కోసం ముంబైకి తరలించేందుకు రిమాండ్కు పంపింది. తన కుమారుడి అరెస్టు గురించి సుమిత్ తల్లి మాట్లాడుతూ, ఒక వివాదానికి సంబంధించి విచారించాలనే నెపంతో పోలీసులు అతడిని తీసుకెళ్లారని చెప్పారు. అతను ఏ కేసులో నిందితుడిగా ఉన్నాడో పోలీసులు మొదట చెప్పలేదని ఆమె పేర్కొన్నారు.
"నా కుమారుడు ఒక బట్టల దుకాణంలో సుమారు మూడేళ్లుగా పనిచేస్తున్నాడు. అతను తొమ్మిదో తరగతి వరకు చదువుకున్నాడు. తాను ఖాటు శ్యామ్కు వెళ్తున్నానని నాతో చెప్పాడు" అని ఆమె తెలిపారు. ఆ యాత్ర ముగించుకుని అతను తెల్లవారుజామునే ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడని ఆమె చెప్పారు.