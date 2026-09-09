నలుగురిని చంపేసిన పులి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూత
మహారాష్ట్రలోని అమరావతిలో ఓ దారుణం జరిగింది. నలుగురిని చంపేసిన పులి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదశ్వాస విడిచింది. మహారాష్ట్రలోని అమరావతి, వర్ధా జిల్లాల్లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ పులిని అటవీశాఖ అధికారులు మత్తుమందు ఇచ్చి పట్టుకున్న కొద్దిసేపటికే ఈ విషాదం జరిగింది.
పారత్వాడలోని అటవీశాఖ కేంద్రంలో చికిత్స అందిస్తుండగా పరిస్థితి విషమించి ప్రాణాలు విడిచింది. పులిని నాగ్పుర్లోని గోరేవాడ వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రానికి తరలించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
అమరావతి, వర్ధా జిల్లాల్లో ఈ పులి వరుస దాడులతో ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేసింది. పశువులపైనా దాడిచేసి గాయపర్చింది. ఆగస్టు 27న భాంబోరా ప్రాంతంలో ఓ రైతును చంపింది. అనంతరం ఓ గిరిజన యువతి ప్రాణాలు తీసింది. షిరజ్గావ్ కస్బాలో మరో రైతుపై దాడి చేసింది. దీంతో అప్రమత్తమైన అటవీశాఖ ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించి పులిని బంధించారు.
మహిళల వ్యక్తిత్వాన్ని నిందించడం అలవాటుగా మారిపోయింది : కంగనా రనౌత్
రాజకీయ వివాదాల్లో మహిళల వ్యక్తిత్వాన్ని నిందించడం అలవాటుగా మారిందంటూ నటి, ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మండిపడ్డారు. తమిళనాడులో నటి త్రిషపై ఇటీవల ఉదయనిధి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో కంగనా స్పందించారు. తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆమె ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
'తమిళనాడులో ఏం జరిగిందో అందరం చూశాం. రెండు రాజకీయ పార్టీల వివాదంలోకి ఒక గౌరవప్రద నటిని తీసుకొచ్చి నిందలేశారు. ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని కించపరిచేలా మాట్లాడారు. వేధింపులు, వ్యక్తిగత విషయాలకు సంబంధించిన ఘటనల్లో ఎప్పుడూ మహిళలే లక్ష్యంగా మారుతున్నారు. కేవలం భారత్లోనే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదే జరుగుతోంది. ఒక మహిళ ఉద్యోగం చేస్తున్నా, విజయం సాధించినా, నాయకురాలిగా అధికారంలో ఉన్నా.. ఆమె వ్యక్తిత్వంపై దాడి చేసి దిగజార్చాలని చూస్తున్నారు' అని కంగనా అన్నారు.
మహిళలపై జరిగే ఈ రకమైన దాడులు ఎప్పుడు ఆగుతాయని ఆమె ప్రశ్నించారు. మహిళలను మనం ఎలా చూస్తున్నాం, వారిని నిజంగా గౌరవిస్తున్నామా లేదా అనేది ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాలన్నారు. మరోవైపు మహిళలపై అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు చేస్తే చట్టం చూస్తూ ఊరుకోదని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తాజాగా హెచ్చరించారు. భావప్రకటనా స్వేచ్ఛను ఎలా ఉపయోగించుకుంటున్నామో ప్రతి ఒక్కరూ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని సూచించారు.