Written By ఠాగూర్
Last Updated : Saturday, 30 May 2026 (19:24 IST)

మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడుపై భౌతికదాడి.. రాళ్లు - కోడిగుడ్లు - చెప్పులతో...

Publish: Sat, 30 May 2026 (19:21 IST)
ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో అధికారానికి దూరమైన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ నేతలకు ఇపుడు పగిటపూటే చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. అనేక ప్రాంతాల్లో బీజేపీ నేతలు టీఎంసీ నేతలపై దాడులకు తెగబడుతున్నారు. తాజాగా టీఎంసీ అధినేత్రి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీపై దాడి జరిగింది. ఆయనపై రాళ్లు, కోడిగుడ్లు, చెప్పులతో కొందరు దాడికి పాల్పడ్డారు. 
 
ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో హింసాంత్మక సంఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనల్లో బాధితులైన వారిని పరామర్శించేదుకు సోనార్‌పుర్‌కు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో స్థానికులే ఆయనపై రాళ్లు, కోడిగుడ్లు, చెప్పులతో దాడి చేశారు. మరికొందరు ఆయనపై భౌతికదాడులకు తెగబడ్డారు. అభిషేక్‌కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేస్తూ దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ క్రమంలో అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటుచేసుకుంది.
 
దాడి జరుగుతున్న సమయంలో అభిషేక్‌ బెనర్జీ హెల్మెట్ ధరించగా భద్రతా సిబ్బంది ఆయనకు రక్షణగా నిలిచారు. అనంతరం చిరిగిన చొక్కాతో ఆ ప్రాంతం నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఈ క్రమంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ ఘటనకు బీజేపీనే కారణమని ఆరోపించారు. ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారమే దాడి చేశారని.. తనను చంపేందుకు ప్రయత్నించారని అన్నారు. దాడి సమయంలో పోలీసులు ఎక్కడా కనిపించలేదన్నారు. ఈ ఘటనపై న్యాయపోరాటం చేస్తానని తృణమూల్‌ నేత పేర్కొన్నారు. 
