కుమార్తెకు జ్ఞానబోధ చేయడంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ విఫలమయ్యారు : టీఎంసీ ఎంపీ
భారత ఎన్నికల సంఘం చీఫ్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మహువా మొయిత్రా తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. బెంగాల్ రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ జ్ఞానబోధ చేస్తుంటారు. కానీ, పిల్లలకు మాత్రం ఆ అంశంపై కనీస విషయాలు బోధించలేదు పాపం. నోయిడా డిస్ట్రిక్ మేజిస్ట్రేట్గా ఉన్న ఆయన కుమార్తెకు న్యాయపరమైన నిరసనలు ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలియదు. సిగ్గుచేటు అంటూ మొయిత్రా దుయ్యబట్టారు.
కాగా, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నోయిడాలో ఓ పరిశ్రమలో కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలంటూ కార్మికులు చేపట్టిన ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నోయిడా డిస్ట్రిక్ మేజిస్ట్రేట్గా ఈసీఈ జ్ఞానేశ్వర్ కుమార్తె మేధా రూపమ్ ఉన్నారు. ఈ విషయం టీఎంసీ ఎంపీ చేసిన ట్వీట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. పైగా, మేధా గురించి నెటిజన్లు ఆరా తీస్తున్నారు.
మేధా రూపమ్.. కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కుమార్తె. గత ఆగస్టులో నొయిడా - గౌతమ్బుద్ధ నగర్కు తొలి మహిళా డిస్ట్రిక్ మేజిస్ట్రేట్గా నియమితులై చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ ఐఏఎస్ అధికారి.. యూపీఎస్సీ పరీక్షల్లో ఆల్ ఇండియా 10వ ర్యాంకు సాధించారు. హాపుర్, కాస్గంజ్ డీఎంగా, గ్రేటర్ నొయిడా అథారిటీ అడిషనల్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్గా పనిచేశారు. 2014 బ్యాచ్కు చెందిన షహరాన్పుర్ డీఎంగా పనిచేస్తోన్న మనీశ్ బన్సల్ను వివాహం చేసుకున్నారు.
ఇటీవల కనీస వేతనాలు అమలుచేయాలంటూ ఓ పరిశ్రమకు చెందిన కార్మికులు చేపట్టిన ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. దాంతో నొయిడాలోని రహదారిపై కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
దాంతో కార్మికుల సంక్షేమం కోసం మేధా పలు చర్యలను ప్రకటించారు. కార్మికులు సంయమనం పాటించాలని, హింస సమాధానం కాదని వారికి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చకుండా నియంత్రించలేకపోయారనే విమర్శను ఎదుర్కొంటున్నారు.