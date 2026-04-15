బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 15 ఏప్రియల్ 2026 (15:13 IST)

కుమార్తెకు జ్ఞానబోధ చేయడంలో సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ విఫలమయ్యారు : టీఎంసీ ఎంపీ

meda roopam
భారత ఎన్నికల సంఘం చీఫ్ కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ మహువా మొయిత్రా తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. బెంగాల్ రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ జ్ఞానబోధ చేస్తుంటారు. కానీ, పిల్లలకు మాత్రం ఆ అంశంపై కనీస విషయాలు బోధించలేదు పాపం. నోయిడా డిస్ట్రిక్ మేజిస్ట్రేట్‌గా ఉన్న ఆయన కుమార్తెకు న్యాయపరమైన నిరసనలు ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలియదు. సిగ్గుచేటు అంటూ మొయిత్రా దుయ్యబట్టారు.
 
కాగా, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నోయిడాలో ఓ పరిశ్రమలో కనీస వేతనాలు అమలు చేయాలంటూ కార్మికులు చేపట్టిన ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారడంపై విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం నోయిడా డిస్ట్రిక్ మేజిస్ట్రేట్‌గా ఈసీఈ జ్ఞానేశ్వర్ కుమార్తె మేధా రూపమ్ ఉన్నారు. ఈ విషయం టీఎంసీ ఎంపీ చేసిన ట్వీట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. పైగా, మేధా గురించి నెటిజన్లు ఆరా తీస్తున్నారు. 
 
మేధా రూపమ్.. కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కుమార్తె. గత ఆగస్టులో నొయిడా - గౌతమ్‌బుద్ధ నగర్‌కు తొలి మహిళా డిస్ట్రిక్ మేజిస్ట్రేట్‌‌గా నియమితులై చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ ఐఏఎస్‌ అధికారి.. యూపీఎస్సీ పరీక్షల్లో ఆల్‌ ఇండియా 10వ ర్యాంకు సాధించారు. హాపుర్‌, కాస్‌గంజ్‌ డీఎంగా, గ్రేటర్ నొయిడా అథారిటీ అడిషనల్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఆఫీసర్‌గా పనిచేశారు. 2014 బ్యాచ్‌కు చెందిన షహరాన్‌పుర్‌ డీఎంగా పనిచేస్తోన్న మనీశ్‌ బన్సల్‌ను వివాహం చేసుకున్నారు. 
 
ఇటీవల కనీస వేతనాలు అమలుచేయాలంటూ ఓ పరిశ్రమకు చెందిన కార్మికులు చేపట్టిన ఆందోళన హింసాత్మకంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే. దాంతో నొయిడాలోని రహదారిపై కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. 
 
దాంతో కార్మికుల సంక్షేమం కోసం మేధా పలు చర్యలను ప్రకటించారు. కార్మికులు సంయమనం పాటించాలని, హింస సమాధానం కాదని వారికి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ నిరసనలు తీవ్రరూపం దాల్చకుండా నియంత్రించలేకపోయారనే విమర్శను ఎదుర్కొంటున్నారు. 

Dr. Rajasekhar: చిరంజీవి తో నటిస్తా - రాజకీయాలంటే నో - యాక్సిడెంట్ అయ్యాకే సక్సెస్ : డా. రాజశేఖర్‌

Dr. Rajasekhar: చిరంజీవి తో నటిస్తా - రాజకీయాలంటే నో - యాక్సిడెంట్ అయ్యాకే సక్సెస్ : డా. రాజశేఖర్‌సీనియర్ నటుడు డా.రాజశేఖర్‌ను ఫిలిం క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ సత్కరించింది. డా.రాజశేఖర్‌ కమ్‌ బ్యాక్‌ మూవీ "బైకర్‌" సినిమాలో ఆయన నటించిన పాత్రకు మంచి గుర్తింపు రావడంతో ఆయనకు క్రిటిక్స్‌ అసోసియేషన్‌ గౌరవఅధ్యక్షులు ప్రభు, అధ్యక్షులు జె.వి. బత్తుల ప్రసాద్‌రావు, సెక్రటరీ సురేష్‌కొండేటి తదితరులు బొకేను అందజేశారు. అనంతరం క్రిటిక్స్‌ ట్రెజరర్‌ భరద్వాజ సన్మాన పత్రాన్ని ఆయనకు చదివి వినిపించి, ఆయనకు అందజేయడం జరిగింది.

Peddi Update: రామ్ చరణ్ చిత్రం పెద్ది పై రెండు తాజా అప్ డేట్స్ ?

Peddi Update: రామ్ చరణ్ చిత్రం పెద్ది పై రెండు తాజా అప్ డేట్స్ ?ఏప్రిల్ ఎస్క్వైర్ ఇండియా కవర్ ఫీచర్‌లో చరణ్, రద్దీగా ఉండే మార్కెట్లు మరియు ఓడరేవు పడవల నేపథ్యంలో, పదునైన సూట్లు, పొడవాటి జుట్టు మరియు సీరియస్ చూపులతో కనిపించారు. ఈ క్లిప్‌లకు వేలాది లైక్‌లు రాగా, అభిమానులు వాటిని 'ఆరాలో ఒక మాస్టర్‌క్లాస్' అని ప్రశంసిస్తున్నారు. ఇది అతని రాబోయే తెలుగు స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది'పై ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోంది.

Samantha: రుద్ర కాల ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకోవాలి : సమంత

Samantha: రుద్ర కాల ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకోవాలి : సమంతకన్నడ స్టార్ హీరో దిగంత్ తన కొత్త మూవీ టైటిల్ రుద్ర కాల ను స్టార్ హీరోయిన్ సమంత విడుదల చేశారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రం లో నటిస్తున్న దిగంత్ కు, రుద్ర కాల మూవీ టీమ్ కు అభినందలు తెలిపారు. ఈ మూవీ ఘనవిజయం సాధించాలని. ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకోవాలని ఆశీర్వదించారు

Kiran: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. బెంచ్ మార్క్ అవుతుంది - కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran: తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. బెంచ్ మార్క్ అవుతుంది - కిరణ్ అబ్బవరంహీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ. తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు. వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. అందుకే ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు.

MS Raju: ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో డివైన్ థ్రిల్లర్ గా అగధ చిత్రీకరణ

MS Raju: ఎమ్మెస్ రాజు దర్శకత్వంలో డివైన్ థ్రిల్లర్ గా అగధ చిత్రీకరణఎమ్మెస్ రాజు చిత్రాలు శత్రువు, దేవి, మనసంతా నువ్వే, ఒక్కడు, వర్షం, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా" చిత్రాలు ఒక ట్రెండ్ సృష్టించాయి. దర్శకునిగా కూడా ఆయన తనదైన శైలిలో దూసుకుపోతున్నారు. 'డర్టీ హరి', 'మళ్లీ పెళ్లి' చిత్రాలు అందుకు నిదర్శనాలు. ఏం చేసినా ప్రేక్షకులకు ఒక యూనిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వాలన్నదే ఆయన లక్ష్యం. అందుకోసమే ఆయన 'అగధ'ను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఏడాది కాలంగా ఆయన ఈ ప్రాజెక్టు మీదనే అహరహం శ్రమిస్తున్నారు.

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?

గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి వస్తుంది, ఎందుకని?వేసవి కాలం వచ్చేసింది. వీటితో పాటు పుచ్చకాయలు కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పుచ్చకాయలు ముందుగానే పండేందుకు పచ్చివాటికి ఇంజెక్షన్లు తదితర పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. వీటి కారణంగా పలు అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. గ్రీన్ పుచ్చకాయ తింటే తలనొప్పి తలనొప్పి రావడం అనేది అందరికీ జరగదు, కానీ కొందరిలో ఇది కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధానంగా సైంటిఫిక్ మరియు ఆరోగ్యపరమైన కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రభావం పుచ్చకాయలో సిట్రులిన్ అనే అమినో యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటుంది.

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియో

సింహాలకు మనిషి వెన్ను చూపిస్తే వేటాడుతాయా? ఎదురుగా ముఖం చూపిస్తే పారిపోతాయా?, వీడియోఅడవికి రాజైన సింహంతో ముఖాముఖి తలపడటం అనేది ఒక మైండ్ గేమ్ లాంటిది. సింహాల ప్రవర్తన గురించి తెలుసుకోవాలంటే అందులో చాలా సైకాలజీ దాగి ఉంది. దీనికి సమాధానం అవును మరియు కాదు రెండూ కూడా. వాటి వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన కారణాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము. సింహాలకు వెన్ను చూపిస్తే ఏమవుతుంది? సింహాలు అంబుష్ ప్రిడేటర్స్. అంటే ఇవి పొంచి ఉండి దాడి చేస్తాయి. మనిషి వెన్ను చూపించి పరిగెత్తడం మొదలుపెడితే, సింహం మెదడులో "ప్రే డ్రైవ్" (Prey Drive) అనే సహజ సిద్ధమైన వేట ప్రేరణ కలుగుతుంది.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.
