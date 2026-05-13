144 ఓట్లతో బలపరీక్షలో నెగ్గిన విజయ్.. టీవీకేకు ఓటేసిన అన్నాడీఎంకే రెబల్ వేలుమణి
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్, బుధవారం శాసనసభలో విశ్వాస తీర్మానానికి అనుకూలంగా 144 ఓట్లతో విజయం సాధించి, తన నూతన తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వానికి ఎదురైన మొదటి ప్రధాన పరీక్షను విజయవంతంగా అధిగమించారు. 22 మంది ఎమ్మెల్యేలు తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయగా, ఐదుగురు సభ్యులు ఓటింగ్కు దూరంగా ఉన్నారు.
Vijay wins trust vote
విశ్వాస ఓటింగ్ పూర్తయిన అనంతరం, అసెంబ్లీ నిరవధికంగా వాయిదా పడింది. ఈ బలపరీక్షలో డీఎంకే వాకౌట్, ఏఐఏడీఎంకేలో బహిరంగ విభేదాలు, సభలోని ప్రత్యర్థి వర్గాల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదాలతో సహా నాటకీయ దృశ్యాలు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఓటింగ్కు ముందు, విశ్వాస తీర్మానంపై జరిగిన చర్చ సందర్భంగా విజయ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా విమర్శించిన అనంతరం, ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ డీఎంకే ఎమ్మెల్యేలందరితో కలిసి అసెంబ్లీ నుండి వాకౌట్ అయ్యారు. ఆ రోజు ఉదయం తిరుగుబాటు ఏఐఏడీఎంకే శాసనసభ్యులను కలవడం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి రాజకీయ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.
విశ్వాస తీర్మానం చుట్టూ జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాలను ప్రశ్నిస్తూ, తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మార్పు జరుగుతోందా లేక మార్పిడి జరుగుతోందా అని స్టాలిన్ అడిగారు. టీవీకే ప్రభుత్వానికి స్థిరమైన, స్వతంత్ర మెజారిటీ లేదని, అది బాహ్య మద్దతు, ఫిరాయింపుల ద్వారానే మనుగడ సాగిస్తోందని కూడా ఆయన ఆరోపించారు.
ఏఐఏడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి కె. పళనిస్వామి, తమ వర్గానికి చెందిన 47 మంది ఎమ్మెల్యేలు విశ్వాస తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకిస్తారని ప్రకటించడంతో అసెంబ్లీలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
విజయ్, తిరుగుబాటు ఏఐఏడీఎంకే నాయకులతో సమావేశమయ్యారన్న వార్తలను కూడా పళనిస్వామి ఖండించారు. ప్రభుత్వానికి వారి మద్దతు చట్టబద్ధతను కూడా ఆయన ప్రశ్నించారు. అయితే, విశ్వాస తీర్మానంపై జరిగే చర్చలో పాల్గొనాల్సిందిగా తిరుగుబాటు ఏఐఏడీఎంకే నాయకుడు ఎస్.పి. వేలుమణిని స్పీకర్ జె.సి.డి. ప్రభాకర్ ఆహ్వానించడంతో గందరగోళం చెలరేగింది.
పళనిస్వామికి విధేయులైన ఏఐఏడీఎంకే సభ్యులు ఈ చర్యను తీవ్రంగా నిరసించారు. అయితే, సభలో ఏ సభ్యుడినైనా మాట్లాడటానికి అనుమతించే అధికారం తనకు ఉందని స్పీకర్ స్పష్టం చేశారు. ఏఐఏడీఎంకే బెంచీల నుండి తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నప్పటికీ, వేలుమణి అసెంబ్లీలో ప్రసంగించి, అనంతరం తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి టీవీకే ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఓటు వేయించారు. ఇది ప్రతిపక్ష పార్టీలో తీవ్రమవుతున్న చీలికను మరింతగా బయటపెట్టింది.
ఓటింగ్కు ముందు జరిగిన చర్చకు సమాధానమిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తన ప్రభుత్వం దృఢంగా లౌకికంగా ఉంటుందని, పరిపాలనకు కట్టుబడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం గుర్రపు వేగంతో పనిచేస్తుందే తప్ప, గుర్రాల బేరసారాలకు పాల్పడదని అని ప్రతిపక్షాలను ఉద్దేశించి విజయ్ ఒక పదునైన రాజకీయ వ్యాఖ్య చేశారు. గత ప్రభుత్వాలు అమలు చేసిన అన్ని ప్రధాన సంక్షేమ పథకాలు టీవీకే ప్రభుత్వ హయాంలోనూ కొనసాగుతాయని ఆయన సభకు హామీ ఇచ్చారు.
Ali apology : నటుడు అలీ సోప్ యాడ్ వివాదంతో క్షమాపణ చెప్పాడు
సీనియర్ నటుడు అలీ ఏది చేసినా వివాదాలుగా మారడం జరుగుతూనే వుంది. తాజాగా ఆయన మ్యాజిక్ అనే ఓ సోప్ యాడ్ చేశారు. పూజ గదిలో కూర్చుని పూలను లక్మీదేవిని పూజిస్తుంటాడు. బ్యాక్గ్రౌండ్లో వినిపిస్తున్న లక్ష్మీదేవి మంత్రాలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి. అంతా బాగానే జరిగింది. అయితే ఇది బయటకు వచ్చాక హిందూ సంఘాల తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. దానితో అలీ దానికి వివరణ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది.
Bunny Vas : మూడు మన చేతిలోనే ఉన్నాయి. కంటెంట్ మన చేతుల్లో లేదు : బన్నీవాస్
రూపాయి ఆదాయం అందరికీ పోయింది, పెద్ద సినిమాలకు కూడా ఆదాయం రూపాయి నుంచి అర్ధరూపాయికి పడిపోయింది. ఈరోజు సినిమాలు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేస్తున్నాయని మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఆ కలెక్షన్లు నిజంగా ప్రేక్షకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల వచ్చినవి కాదు; టికెట్ రేట్లు, ఇతర ధరలు పెరగడం వల్ల వచ్చినవని మనందరం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే, సగటు ప్రేక్షకుడు థియేటర్కు రావడం తగ్గిపోయింది. వచ్చే కొద్దిమంది ప్రేక్షకుల మీదే అధిక భారం వేసి వసూళ్లు పెంచుకుని, దాన్నే భారీ కలెక్షన్లు అని చెప్పుకోవడం కన్నా పెద్ద తెలివితక్కువతనం ఇంకొకటి ఉండదు.
కన్నడ నటుడు దిలీప్ రాజ్ కన్నుమూత
ప్రముఖ కన్నడ నటుడు, టెలివిజన్ నిర్మాత దిలీప్ రాజ్, గుండెపోటు కారణంగా బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన వయసు 47 ఏళ్లు. మిలాన్, యూటర్న్ చిత్రాల్లోని తన నటనకు గాను విశేష గుర్తింపు పొందిన దిలీప్ రాజ్, తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను విడిచి వెళ్లారు. ఈ నటుడు, నిర్మాత మరణవార్త కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. పలువురు అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు దిలీప్ రాజ్ కుటుంబ సభ్యులకు, సన్నిహితులకు తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
Ramcharan: ముంబైలో పెద్ది ట్రైలర్, భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్
మెగా మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ పెద్ట్రైదిలర్ ఈ నెల 18న ముంబైలో గ్రాండ్గా లాంచ్ కానుంది. రామ్ చరణ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానాతో పాటు మూవీ టీమ్ మొత్తం ఈ ఈవెంట్కి హాజరు కానున్నారు. ట్రైలర్ లాంచ్ తర్వాత భోపాల్లో స్పెషల్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్కి ఫ్యాన్స్ ఫిదా అవ్వడం పక్కా. మేకర్స్ పాన్ ఇండియా రిలీజ్కి భారీగా ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేశారు.
Prabhas Update: స్పిరిట్ లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ సీన్స్ పోలీస్ సెట్లో షూట్ మొదలైంది
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ చిత్రాలు వరస లైన్ లో వున్నాయి. ఒక్కో సినిమాను కొద్దిరోజులపాటు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆమధ్య కొద్దిరోజులపాటు ఫౌజీ సినిమా చిత్రీకరించారు. ఆ తర్వాత కల్కి 2 కూడా లైన్ లో వుంది. మరోవైపు సలార్ 2 చిత్రం కూడా చేయాల్సి వుంది. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు సందీప్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ చిత్రం రూపొందుతోంది. ఇటీవలే హైదరాబాద్ శివార్లో వేసిన సెట్లో షూటింగ్ జరుగుతుండగా అపశ్రుతి జరగడంలో ఆరోజు షూటింగ్ వాయిదా పడింది.