తమిళనాడులో మంత్రులకు శాఖల కేటాయింపు.. సీఎం విజయ్ వద్దే హోంశాఖ
తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పాటైన టీవీకే ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వారికి ముఖ్యమంత్రి విజయ్ శాఖలను కేటాయించారు. ఇందులోభాగంగా, కీలకమైన హోం, పోలీస్, మహిళా శిశు సంక్షేమం, పట్టణ నీటి సరఫరా వంటి కీలక శాఖలను ముఖ్యమంత్రి విజయ్ తనవద్దే ఉంచుకున్నారు. అయితే, మంత్రివర్గ విస్తరణలో కీలకమైన పలు శాఖలను తమ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్న కాంగ్రెస్, డీపీఐ, సీపీఐ, సీపీఎం, వీసీకే, ఐయూఎంఎల్, అన్నాడీఎంకే రెబెల్ గ్రూపు ఎమ్మెల్యేలకు కేటాయించే అవకాశం ఉందని రాజకీయ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
కాగా, శనివారం కేటాయించిన శాఖల వివరాలను పరిశీలిస్తే,
సీనియర్ నేత కేఏ సెంగోట్టైయన్ - ఆర్థిక శాఖ
ఎన్.బుస్సీ ఆనంద్ - గ్రామీణాభివృద్ధి, జలవనరుల శాఖ
సెల్వి ఎస్. కీర్తన - పరిశ్రమల శాఖ
ఆదవ్ అర్జున - ప్రజా పనులు, క్రీడాభివృద్ధి శాఖ
డాక్టర్ కేజీ అరుణ్రాజ్ - ఆరోగ్యం, వైద్య విద్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ
పి. వెంకటరమణన్ - ఆహార పౌర సరఫరాల శాఖ
ఆర్. నిర్మల్కుమార్ - ఇంధన వనరుల శాఖ.. విద్యుత్, సంప్రదాయేతర ఇంధన అభివృద్ధి, కోర్టులు, జైళ్లు, అవినీతి నివారణ, శాసనసభ, గవర్నర్, ఎన్నికలు, పాస్పోర్ట్లు వంటివి ఇతర బాధ్యతలు
రాజ్మోహన్ - పాఠశాల విద్య, తమిళ అభివృద్ధి, సమాచార, ప్రచార శాఖ.. చలనచిత్ర సాంకేతికత- సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ
డాక్టర్ టి.కె. ప్రభు - సహజ వనరుల శాఖ
తమిళ నటుడు జయం రవి, గాయని కెనీషా మధ్య రిలేషన్షిప్ ముగిసింది. జయం రవితో తన బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నట్లు పరోక్షంగా కెనీషా తెలిపింది. ఈ మేరకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ సుదీర్ఘ భావోద్వేగ పోస్ట్ పెట్టిన ఆమె, చెన్నై నగరాన్ని విడిచి వెళుతున్నట్లు, తనకిష్టమైన సంగీతాన్ని కూడా వదులుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎంతో ప్రేమతో అడుగుపెట్టానని.. కానీ ప్రస్తుతం నిశ్శబ్దంతో వెనుదిరుగుతున్నాను. ఒక మనిషిని రక్షించే ప్రయత్నంలో తనను కాను కోల్పోయానని తెలిపింది. ప్రదర్శనలకు ప్రాధాన్యమిచ్చే ఈ లోకంలో మంచితనానికి విలువ లేదని కెనీషా తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. దశాబ్దాల పాటు సాగిన తన కెరీర్లో, పలు భాషల్లో దాదాపు అరవై చిత్రాలతో ఇండియన్ సినిమాని రీడిఫైన్ చేసిన సంగీతం, 94 ఏళ్ల వయసులో డైరెక్టర్ చైర్ లోకి తిరిగి వస్తూ, సృజనాత్మకతకు హద్దులు లేవని మరోసారి నిరూపిస్తున్నారు.
నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ సతీష్ కాసెట్టి తన కొత్త థ్రిల్లర్ మూవీ ‘మరీచిక’తో మరోసారి తెలుగు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు..ఈ చిత్రంలో రెజీనా కసాండ్రా, అనుపమ పరమేశ్వరన్, విరాజ్ అశ్విన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సినిమా మే 29న భారీ స్థాయిలో థియేటర్లలో భారీ ఎత్తున విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. చిలక ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై రాజీవ్ చిలక, మేఘా చిలక ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా శనివారం విడుదలైన ఈ మూవీ ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల్లో సినిమాపై మరింత క్యూరియాసిటీని పెంచింది.
పవన్ కళ్యాణ్ బత్తుల హీరోగా పరిచమవుతున్న చిత్రం పురుష:. బత్తుల కోటేశ్వరరావు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజ్ కుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమాను మే 22న రిలీజ్ చేయబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, పాటలు, గ్లింప్స్, టీజర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్లో ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశాయి. దర్శకుడు వీరు వులవల సినిమా విశేషాలు తెలియజేస్తున్నారు.
ప్రముఖ సీనియర్ నటి పావలా శ్యామల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చిన వార్తలు సినీ వర్గాలను కలచివేశాయి. గుండె సంబంధిత వ్యాధితో పాటు ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న శ్యామల, నిన్న రాత్రి చికిత్స నిమిత్తం కూకట్పల్లిలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి వెళ్లినట్లు సమాచారం. అయితే వైద్య చికిత్సకు సరిపడా డబ్బులు లేకపోవడంతో ఆసుపత్రి వారు ఆమెను చేర్చుకునేందుకు నిరాకరించారని వార్తలు వచ్చాయి.