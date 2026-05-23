సీఎం హోదాలో ఢిల్లీకి విజయ్.. ఆర్థిక సహాయం కోసం హస్తినకు..
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి సి. జోసెఫ్ విజయ్ న్యూఢిల్లీలో ఒక కీలకమైన పర్యటనకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఈ పర్యటనకు రాజకీయ, పరిపాలనా ప్రాముఖ్యత రెండూ ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. కరూర్ దుర్ఘటన కేసులో విచారణ నిమిత్తం పార్టీ నాయకుడిగా గతంలో జాతీయ రాజధానికి వెళ్లిన ఆయనకు భిన్నంగా, ఈసారి విజయ్ తమిళనాడు సీఎంగా ఢిల్లీకి రానున్నారు.
రాజకీయ సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడం, రాష్ట్రానికి ఆర్థిక సహాయం కోరడం ఆయన ముఖ్య అజెండాగా ఉంది.
గత ఏడాది సెప్టెంబర్ 27న కరూర్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో తొక్కిసలాట జరిగి 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దర్యాప్తులో భాగంగా విజయ్ గతంలో జనవరి 12, జనవరి 19 తేదీలలో న్యూఢిల్లీలోని సీబీఐ ఎదుట హాజరయ్యారు.
అయితే, ఈసారి పర్యటన ముఖ్య ఉద్దేశం పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గేలతో సహా పలువురు సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులతో విజయ్ సమావేశాలు నిర్వహించాలని యోచిస్తున్నట్లు వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతో అపాయింట్మెంట్ కోరుతూ ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం ద్వారా ఇప్పటికే ఒక అభ్యర్థన సమర్పించినట్లు సమాచారం. అయితే, అధికారిక, పార్టీ కార్యక్రమాలతో ప్రధానమంత్రి తీరిక లేకుండా ఉన్నందున సమావేశం ఇంకా ఖరారు కాలేదు.
ధృవీకరణ అందిన వెంటనే ముఖ్యమంత్రి ఢిల్లీకి బయలుదేరనున్నారని అధికారులు తెలిపారు. రాజకీయ సంప్రదింపులతో పాటు, తమిళనాడు ఆర్థిక సవాళ్లను పరిష్కరించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన వివరణాత్మక ఆర్థిక అజెండాను కూడా విజయ్ తీసుకువెళ్లే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిని సమీక్షించడానికి, గత పరిపాలనా సవాళ్ల వల్ల తలెత్తిన ఆర్థిక ఒత్తిళ్లను అధిగమించడానికి సాధ్యమయ్యే పరిష్కారాలను అన్వేషించడానికి ముఖ్యమంత్రి ఇటీవల సీనియర్ ఆర్థిక అధికారులతో చర్చలు జరిపినట్లు వర్గాలు తెలిపాయి.
ఈ చర్చల సందర్భంగా, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయడం, మరింత ఆర్థిక సహాయం పొందడమే అత్యంత ఆచరణాత్మకమైన స్వల్పకాలిక పరిష్కారమని అధికారులు విజయ్కు తెలియజేసినట్లు సమాచారం. స్వతంత్రంగా నిధులను సమకూర్చుకోవడానికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమోనని విజయ్ అన్వేషించినట్లు చెబుతున్నారు.
అయితే, 2026-27 రాష్ట్ర బడ్జెట్ సన్నాహాలు ఇప్పటికే జరుగుతున్నందున తక్షణ ప్రత్యామ్నాయాలు కష్టమని ఆర్థిక అధికారులు సూచించినట్లు సమాచారం. ప్రధానమంత్రితో విజయ్ జరిపే సమావేశంలో సమర్పించాల్సిన డిమాండ్లు, ఆర్థిక ప్రతిపాదనల జాబితాను అధికారులు ఇప్పుడు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
