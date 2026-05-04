విజిల్ ప్రభంజనం : తమిళనాడు గవర్నర్ పేరు ఎంతమందికి తెలుసు? విశాల్ ట్వీట్
తమిళనాడు అసెంబ్లీకి జరిగిన ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయ్ సారథ్యంలోని టీవీకే విజయభేరీ మోగించింది. ఈ పార్టీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118కు అతి చేరువలో ఉంది. దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ద్రవిడ పార్టీలైన డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలను కేవలం రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకున్న టీవీకే చిత్తుగా ఓడించి, అధికారంలోకి రానుండటం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో సినీ హీరో విశాల్ ఓ ఆసక్తికర ట్వీట్ చేశారు.
ఇది తీర్పు వెలువడుతున్న రోజు. ఫలితాలు వస్తున్నాయి. ఇందులో అనేక మలుపులు, ట్విస్టులు ఉన్నాయి. ఇంతకీ మన తమిళనాడు గవర్నర్ పేరు ఎంతమందికి తెలుసు. రాబోయే రోజుల్లో ఆయన పూర్తి యాక్షన్లోకి వస్తారు. ఆయన పేరు రాజేంద్ర విశ్వనాథ్ అర్లేకర్. ఏదైనా రానివ్వండి. తుది ఫలితాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నా అంటూ పోస్ట్ చేశారు. తమిళనాడులో హంగ్ అసెంబ్లీ ఏర్పడవచ్చన్న నేపథ్యంలో విశాల్ ట్వీట్కు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఎన్నికల్లో ఒక పార్టీకి స్పష్టమైన ఆధిక్యం లభిస్తున్నట్టు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ తమిళనాడు గవర్నర్ పేరును విశాల్ ప్రధానంగా ప్రస్తావించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో ఏమైనా ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకోవచ్చని, అపుడు గవర్నర్ పాత్ర కీలకం కాబోతుందా అనే అర్థం వచ్చేలా విశాల్ ట్వీట్ చేసినట్టు సమాచారం. మొత్తానికి విజయ్ పార్టీ విజయాల వేళ విశాల్ చేసిన ట్వీట్ తమిళ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు దారితీసింది.