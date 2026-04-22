తమిళనాడు శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం జరగనున్న నేపథ్యంలో, సునాయాసంగా, శాంతియుతంగా, ఓటర్లకు అనుకూలంగా పోలింగ్ జరిగేలా చూసేందుకు ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. మౌలిక సదుపాయాలు, అందుబాటు, పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద నిజ-సమయ పర్యవేక్షణపై గట్టిగా దృష్టి సారించి, సన్నాహాలు పూర్తి స్థాయిలో జరుగుతున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
మొత్తం 75,064 పోలింగ్ బూత్లను ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి బూత్లోనూ అవసరమైన సౌకర్యాలు కల్పించి, శిక్షణ పొందిన సిబ్బందిని నియమించారు. ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రం ఓటర్లను సమర్థవంతంగా, ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా నిర్వహించేందుకు పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉండేలా చూడాలని ఎన్నికల సంఘం ప్రధాన ఎన్నికల అధికారులను ఆదేశించింది.
శాంతిభద్రతలను కాపాడటానికి, శాంతియుత పోలింగ్ను నిర్ధారించడానికి ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో మైక్రో-అబ్జర్వర్లను నియమించారు. ఈ అధికారులు ఓటింగ్ ప్రక్రియను నిశితంగా పర్యవేక్షించి, ఏవైనా అవకతవకలు జరిగితే నిజ-సమయంలో నివేదిస్తారు. తద్వారా పారదర్శకతను బలోపేతం చేస్తారు.
ఓటర్లు తమ పోలింగ్ కేంద్రాలను సులభంగా గుర్తించి, తమ వివరాలను ముందుగానే సరిచూసుకోవడానికి వీలుగా ఓటరు సమాచార పత్రాల (వీఐఎస్) పంపిణీ కూడా ప్రారంభమైంది.
పోలింగ్ కేంద్రాలలో కనీస సౌకర్యాలుగా త్రాగునీరు, నీడ ఉన్న వేచి ఉండే ప్రదేశాలు, నీటి సరఫరాతో కూడిన మరుగుదొడ్లు, తగినంత వెలుతురు, దివ్యాంగుల కోసం ర్యాంపులు, సరైన సూచికలు, చక్కగా నిర్వహించబడే బూత్లు ఉంటాయి. ఓటర్లకు, ముఖ్యంగా వృద్ధులకు, దివ్యాంగులకు సహాయపడటానికి క్యూలలో క్రమ విరామాలలో కూర్చునే ఏర్పాట్లు కూడా చేయబడతాయి.
ఓటరు అవగాహన ప్రయత్నాలలో భాగంగా, నాలుగు ప్రామాణిక ఓటరు సమాచార పోస్టర్లు అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలలో ప్రముఖంగా ప్రదర్శించబడతాయి. ఇవి పోలింగ్ కేంద్రం సమాచారం, అభ్యర్థుల జాబితాలు, ఓటింగ్ విధానాలు, ఆమోదించబడిన గుర్తింపు పత్రాలు, ఓటర్లు పాటించవలసిన ముఖ్యమైన నియమాలు వంటి వివరాలను అందిస్తాయి.
ఓటర్లు తమ పోలింగ్ కేంద్రం నంబరును, ఓటర్ల జాబితాలోని క్రమ సంఖ్యను కనుగొనడంలో సహాయపడటానికి ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓటరు సహాయక బూత్లు ఏర్పాటు చేయబడతాయి. సులభంగా దారి కనుక్కోవడానికి వీలుగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు దారితీసే మార్గాలలో స్పష్టంగా గుర్తించబడిన గైడ్ పోస్టర్లు కూడా ఉంచబడతాయి.
అదనంగా, పోలింగ్ కేంద్రాల వెలుపల మొబైల్ ఫోన్ డిపాజిట్ సౌకర్యాలు కల్పించబడతాయి. ఓటర్లు పోలింగ్ బూత్లోకి ప్రవేశించే ముందు తమ ఫోన్లను స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, నియమించబడిన వాలంటీర్లకు అప్పగించాలి. ఓటు వేసిన తర్వాత వాటిని తిరిగి తీసుకోవచ్చు. ఎన్నికల ప్రచారం ముగియడంతో, రాష్ట్రం ఇప్పుడు ఓటింగ్కు ముందు తప్పనిసరి నిశ్శబ్ద కాలంలోకి ప్రవేశించింది.
అన్ని ఏర్పాట్లను కఠినంగా పర్యవేక్షిస్తామని, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా, ఓటర్లకు అనుకూలమైన పోలింగ్ అనుభవాన్ని అందించేందుకు క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది ముందుగానే సన్నాహాలను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించినట్లు ఎన్నికల సంఘం పునరుద్ఘాటించింది.