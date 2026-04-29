బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026 (19:25 IST)

TN Exit poll results, స్టాలిన్‌దే మళ్లీ అధికార పీఠం, హీరో విజయ్ కేవలం పేపర్ పులి, అంతేనా?

తమిళనాడులో డీఎంకే (DMK) తిరిగి అధికారంలోకి రానున్నదని Tamiln Nadu exit pollలో తెలుస్తోంది. దాదాపు అన్ని సర్వే సంస్థలు డీఎంకేకి అధికారం చేజెక్కించుకునేందుకు అవసరమైన స్థానాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నాయి. పీపుల్స్ పల్స్ సర్వే ప్రకారం డీఎంకి పార్టీకి 125 నుంచి 145 స్థానాలు రావచ్చు. అన్నాడీఎంకేకి 65 నుంచి 80 వరకూ వస్తాయని అంచనా వేసింది.
 
అట్లాగే సినీ నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీకి ఈ ఎన్నికల్లో కేవలం 18 నుంచి 24 స్థానాలు రావచ్చని తెలిపింది. ఈ ప్రకారంగా చూస్తే విజయ్ ఈ ఎన్నికల్లో పేపర్ పులిగా మారిపోయారని తెలుస్తోంది. ఇంకా మాట్రైజ్ సంస్థ సర్వేలో DMK పార్టీకి 122-132 స్థానాలు వస్తాయని తేలింది. అన్నాడీఎంకేకి 87-110 స్థానాలు, విజయ్ టీవీకెకి 10 నుంచి 12 రావచ్చని అంచనా వేసింది.
 
తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న మొత్తం 234 స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118. ఇక్కడ నటడు విజయ్ అధికార డీఎంకేకి గట్టి పోటీ ఇచ్చినప్పటికీ అవి ఓట్ల రూపంలో రాబట్టడంలో విఫలమైనట్లు సర్వే ఫలితాలను బట్టి అర్థమవుతోంది. ఐతే మే 4న వచ్చే ప్రజాతీర్పు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఫలితాలకు భిన్నంగా వుంటుందా లేదంటే అవే వస్తాయా అన్నది వేచి చూడాల్సిందే. ఎందుకంటే తమిళనాడులో డిఎంకె (DMK), అన్నాడిఎంకె(AIADMK)లతో పాటు నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం(TVK)పోటీలో ఉండటంతో ఫలితాలపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
 

