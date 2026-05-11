సోమవారం, 11 మే 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 మే 2026 (17:27 IST)

ఆ సర్టిఫికేట్ తేలేదు.. తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కీర్తన (video)

TN Minister Keerthana
తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభలో ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి తప్పనిసరి అర్హత అయిన ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించలేకపోవడం వల్ల, తమిళనాడు మంత్రి ఎస్. కీర్తన ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేకపోయారని ఒక అధికారి తెలిపారు. సోమవారం నాడు అసెంబ్లీ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. శ్రీనివాసన్ మైక్రోఫోన్‌లో ఆమె పేరును ప్రకటిస్తూ, ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల్సిందిగా కీర్తనను ఆహ్వానించినప్పుడు, ఆమె వేదిక వైపు నడిచారు. 
 
ఈ వేదిక ముఖ్యమంత్రి ఆసనానికి ఒక వైపున, సరిగ్గా ఎదురుగా ఉంది. అంతేకాకుండా, ప్రమాణ స్వీకారం చేసే ఎమ్మెల్యేలు ప్రో టెమ్ స్పీకర్ ఆసనం వైపు ముఖం చేసి ఉంటారు. కీర్తన పోడియం వద్దకు చేరుకుంటున్న సమయంలో, శ్రీనివాసన్ తన చేతిని పైకెత్తి ఆమెను ధృవపత్రాన్ని చూపించమని కోరారు. 
 
అసెంబ్లీ కార్యకలాపాల ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ఈ దృశ్యం స్పష్టంగా కనిపించింది. అయితే, ఆమె ఆ ధృవపత్రాన్ని సమర్పించలేకపోయారు. శ్రీనివాసన్‌కు ఆమె ఏమి సమాధానం ఇచ్చారనే విషయం మాత్రం తెలియరాలేదు. ఆమె వద్ద తన ఎన్నికల ధృవపత్రం అప్పటికప్పుడు అందుబాటులో లేనట్లుగా కనిపిస్తోంది. 
 
ఆమె ఆ ధృవపత్రాన్ని సమర్పించలేకపోవడం వల్ల, ఆ సీనియర్ అధికారి ఆమె ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి అనుమతిని సున్నితంగా నిరాకరించారు. ఆమె తన ఎన్నికల ధృవపత్రాన్ని ఎప్పుడు సమర్పిస్తే, అప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేయవచ్చునని తెలిపారు. అయితే ఆమె ఆ పత్రాన్ని తిరిగి అసెంబ్లీకి తెప్పించుకుని ప్రమాణ స్వీకాం చేశారు. దీంతో అతి చిన్న వయసు మహిళా మంత్రిగా ఆమె బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 

