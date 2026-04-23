తమిళనాడులో ప్రశాంతంగా పోలింగ్.. ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్న నూతన వధూవరులు
Newlyweds step out to vote
తమిళనాడులో అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో నూతన వధూవరులు ఓటు వేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. చెన్నైలో, ఒక నూతన వధూవరుల జంట సాంప్రదాయ వివాహ వస్త్రధారణలో పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. దీంతో బూత్లో ఉన్న అధికారులు, ఓటర్లు ఇద్దరి దృష్టి వారిపై పడింది.
ఈ క్షణాన్ని 'ఎక్స్' ప్లాట్ఫామ్లో భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) పంచుకుంది. ప్రజాస్వామ్య పండుగను జరుపుకుంటూ, చెన్నైలో ఒక నూతన వధూవరుల జంట కలిసి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది. వారి భాగస్వామ్యం క్రియాశీల పౌరసత్వ స్ఫూర్తిని, దేశ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో ప్రతి ఓటు ప్రాముఖ్యతను ప్రతిబింబిస్తుందని పేర్కొంది.
రామనాథపురంలో కూడా ఇలాంటి దృశ్యాలే కనిపించాయి. రామనాథపురం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం పరిధిలోని చిన్నక్కడై ప్రాంతంలో, రెండు నూతన వధూవరుల జంటలు వివాహ వస్త్రధారణలో ఒక పోలింగ్ బూత్కు వచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
తమిళనాడులోని మొత్తం 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. ఉదయం 11 గంటల వరకు 37.56 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. డీఎంకే నేతృత్వంలోని సెక్యులర్ ప్రోగ్రెసివ్ అలయన్స్, ఏఐఏడీఎంకే నేతృత్వంలోని నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్ మధ్య కీలక పోరు సాగుతుండగా, నామ్ తమిళర్ కచ్చి (ఎన్టీకే), నటుడు విజయ్ యొక్క తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) కూడా ఈ పోటీకి మరింత తీవ్రతను జోడించాయి.
ఎన్నికల సంఘం ప్రకారం, మొత్తం 4,023 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉండగా, 5.73 కోట్లకు పైగా అర్హతగల ఓటర్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల భవితవ్యాన్ని నిర్ణయించనున్నారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల నడుమ తెల్లవారుజామున పోలింగ్ ప్రారంభం కాగా, జిల్లాలవ్యాప్తంగా ఓటింగ్ శాతం స్థిరంగా ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ఉదయం 11 గంటల నాటికి, తమిళనాడులో 37.56 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. ఇది పలు ప్రాంతాల్లో చురుకైన పోలింగ్ ధోరణిని సూచిస్తోంది. రోజంతా సజావుగా, ప్రశాంతంగా ఓటింగ్ జరిగేలా చూసేందుకు ఎన్నికల అధికారులు ఈ ప్రక్రియను నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు.