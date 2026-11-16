కోళ్ల ఫారమ్లలో H5N1 బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్... ఉడికించిన చికెన్ను మాత్రమే తినాలి
తమిళనాడులోని కడలూరు జిల్లాలో కోళ్ల ఫారమ్లలో H5N1 బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ నిర్ధారణ కావడంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిఘాను మరింత కఠినతరం చేసింది. అధికారులు సుమారు 40,000 కోళ్లను తొలగించడమే కాకుండా, ప్రభావిత ప్రాంతంలో బ్రాయిలర్ కోళ్ల పెంపకంపై తాత్కాలికంగా నిషేధం విధించారు.
ప్రజారోగ్య శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సోమసుందరం, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అధికారులను పర్యవేక్షణను, నివారణ చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించారు. ఇప్పటివరకు తమిళనాడులో మనుషులకు ఈ వైరస్ సోకినట్లు ఎటువంటి కేసులు నమోదు కాలేదని ఆయన పేర్కొంటూ, ప్రజలు ఆందోళన చెందకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. కడలూరు జిల్లాలోని కురింజిపాడి సమీపంలో ఉన్న కోళ్ల ఫారమ్లలో కోళ్లు చనిపోవడంతో ఈ నివారణ చర్యలు చేపట్టారు.
భోపాల్లోని జాతీయ ప్రయోగశాలకు పంపిన నమూనాల్లో H5N1 ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. దీనిని అనుసరించి, వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టే చర్యల్లో భాగంగా కురింజిపాడి ప్రాంతంలోని సుమారు 40,000 కోళ్లను తొలగించారు. అలాగే, ప్రభావిత ప్రాంతంలో మూడు నెలల పాటు బ్రాయిలర్ కోళ్ల పెంపకంపై తాత్కాలిక నిషేధం విధించారు. చెన్నైలోని వండలూరు జంతు ప్రదర్శనశాలలో ఉంచిన కొన్ని పక్షులకు వ్యాధి సోకినట్లు గుర్తించిన తర్వాత, ఆ జూను మూసివేసిన కొన్ని వారాలకే ఈ వ్యాప్తి చోటుచేసుకుంది.
ఇది పంజరంలో ఉన్న పక్షులు, కోళ్లలో వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతుందనే ఆందోళనలను మరింత పెంచుతోంది. తమిళనాడు పౌల్ట్రీ రంగం అంతటా అధికారులు ముందుజాగ్రత్త చర్యలు ముమ్మరం చేస్తున్న నేపథ్యంలో, ప్రధాన గుడ్ల ఉత్పత్తి కేంద్రమైన నామక్కల్లో కూడా నిఘాను పటిష్టం చేశారు. వ్యాధి సోకే అవకాశాన్ని పరిమితం చేయడానికి, వ్యాధి సోకిన వారిని వెంటనే గుర్తించడానికి ఆరోగ్య శాఖ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నివారణ చర్యలను అమలు చేస్తోంది. చనిపోయిన పక్షులను చేతులతో తాకవద్దని సోమసుందరం ప్రజలకు సూచించారు. ఎవరికైనా వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు. మనుషులలో ఈ వ్యాధి కేసులు నమోదు కాలేదనే విషయం నిర్లక్ష్యానికి దారితీయకూడదని ఆయన చెప్పారు.
బర్డ్ ఫ్లూ ప్రధానంగా పక్షులకు సోకుతుంది, కానీ వ్యాధి సోకిన పక్షులు, వాటి స్రావాలు లేదా రెట్టలతో దగ్గరగా, రక్షణ లేకుండా తాకడం ద్వారా లేదా కలుషితమైన పరిసరాల ద్వారా అప్పుడప్పుడు మనుషులకు కూడా ఈ వ్యాధి సోకవచ్చు. అందువల్ల, అనారోగ్యంతో ఉన్న లేదా చనిపోయిన కోళ్లను తాకే వ్యక్తులు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. జ్వరం, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పి, దగ్గు లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు వంటి లక్షణాలు ఉన్నవారు, ముఖ్యంగా ఇటీవల పక్షులు లేదా కోళ్లతో సంబంధం కలిగి ఉన్నట్లయితే, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలని వైద్యులు సూచించారు.
ఆహార భద్రతపై సోమసుందరం మాట్లాడుతూ, వినియోగదారులు పూర్తిగా ఉడికించిన చికెన్ను మాత్రమే తినాలని, సరిగా ఉడకని మాంసాన్ని తినవద్దని కోరారు. సరిగ్గా వండటం వల్ల ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుఎంజా వైరస్ నశిస్తుంది, అదే సమయంలో ఆహారాన్ని సురక్షితంగా నిర్వహించడం వల్ల దాని తయారీ సమయంలో కలుషితం కాకుండా నివారించవచ్చు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నివారణ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని పునరుద్ఘాటిస్తూ, ప్రజలు ఆరోగ్య సలహాలను పాటించాలని, చనిపోయిన పక్షులతో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని నివారించాలని, లక్షణాలను తీవ్రంగా పరిగణించాలని ఆయన అన్నారు.