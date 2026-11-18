కుల్గాంలో ఎన్కౌంటర్... లష్కర్ కమాండర్ లతీఫ్ భట్ హతం
జమ్మూకాశ్మీర్ రాష్ట్రంలోని చిట్టచివరి స్థానిక ఉగ్రవాదిగా భావిస్తున్న లష్కరే తోయిబా ఉగ్ర సంస్థ కమాండర్ లతీఫ్ భట్ను భారత సైన్యం చుట్టుముట్టింది. ఇటీవల సీఆర్పీఎఫ్ జవాన్లపై కాల్పుల ఘటన తర్వాత అతడి కోసం సైన్యం గట్టిగానే వేట మొదలుపెట్టింది. ఈ క్రమంలో సోమవారం కుల్గాం లారూ ఏరియాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో లతీఫ్ బుల్లెట్ గాయాలతో తప్పించుకున్నాడు. ఆ ఎన్కౌంటర్లో ఉమర్ నసీర్ దార్ అనే మరో ఉగ్రవాదిని దళాలు మట్టుబెట్టాయి.
ఈ క్రమంలో లతీఫ్ కోసం సైన్యం, సీఆర్పీఎఫ్ దళాలు వేటను తీవ్రం చేశాయి. మంగళవారం అర్థరాత్రి దాటాక అతడి ఆచూకీ పసిగట్టిన దళాలు చుట్టుముట్టాయి. ఈ క్రమంలో లతీఫ్నకు భద్రతా దళాల నుంచి వీడియోకాల్ వెళ్లింది. లొంగిపోవాలని అధికారులు కోరారు. తాము హాని తలపెట్టమని నచ్చజెప్పేందుకు యత్నించారు. కానీ, అతడు మాత్రం తిరస్కరించాడు. ఈ క్రమంలో తెల్లవారుజామున ఇరు పక్షాల మధ్య కాల్పులు తీవ్రమయ్యాయి.
నవంబరు 11న సీఆర్పీఎఫ్ దళాలపై దాడికి ముందు లతీఫ్ కుల్గాంలో పలు మార్లు రెక్కీ నిర్వహించినట్లు మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చిన సీసీటీవీ దృశ్యాలలో తేలింది. నవంబరు 10వ తేదీన అతడు స్థానిక మీర్ బజార్, అక్రాన్ హబ్లిస్, కిలామ్ ప్రాంతాల్లో సంచరించినట్లు గుర్తించారు. లతీఫ్ పలు హైప్రొఫైల్ ఉగ్రదాడుల్లో పాల్గొన్నాడు. అతడిపై రూ.15 లక్షల రివార్డ్ ఉంది. లతీఫ్ భట్ హతంతో జమ్మూకాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో లష్కర్ తోయిబాకు పట్టులేకుండా పోయిందని భారత భద్రతా బలగాలు భావిస్తున్నాయి.