జార్ఖండ్: రూ. 2.20 కోట్ల రివార్డు.. సీపీఐ మావో నేత ఆకాష్ లొంగుబాటు
జార్ఖండ్- ఒడిశా రాష్ట్రాల్లో కలిపి మొత్తం రూ. 2.20 కోట్ల రివార్డు కలిగిన సీపీఐ (మావోయిస్ట్) కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు అసిమ్ మండల్ అలియాస్ ఆకాష్, పశ్చిమ బెంగాల్లో లొంగిపోయినట్లు అధికారులు గురువారం తెలిపారు. అతని అరెస్టుకు జార్ఖండ్ ప్రభుత్వం రూ.1 కోటి రివార్డును ప్రకటించగా, ఒడిశా ప్రభుత్వం రూ. 1.20 కోట్ల రివార్డును నిర్ణయించింది.
మండల్ గత కొన్నేళ్లుగా జార్ఖండ్లోని కోల్హాన్, సరండా ప్రాంతాల్లో మావోయిస్ట్ కార్యకలాపాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటూ వచ్చారు. జార్ఖండ్ పోలీసులు అతని లొంగుబాటును ధృవీకరించారు. పశ్చిమ బెంగాల్లోని పశ్చిమ్ మిద్నాపూర్ జిల్లా, చంద్రకోణ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఉత్తర్ ఫుల్చుక్ గ్రామానికి చెందిన మండల్, ఆ సంస్థలో ఆకాష్, తిమిర్, మనోజ్, దీపక్, రాకేష్ వంటి అనేక మారుపేర్లతో పిలవబడేవారు.
భద్రతా సంస్థల రికార్డుల ప్రకారం, జార్ఖండ్, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో అతనిపై దాదాపు 55 తీవ్రమైన క్రిమినల్ కేసులు నమోదయ్యాయి. వీటిలో చాలా వరకు జార్ఖండ్లో భద్రతా దళాలపై దాడులు, సాయుధ ఎదురుకాల్పులకు సంబంధించినవి.
వాటిలో చైబాసాలోని చోటానగ్రా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మరాంగ్పోంగా వద్ద మార్చి 1, 2026న జరిగిన ఎదురుకాల్పుల ఘటన ఒకటి. ఇందులో 209 కోబ్రా బెటాలియన్కు చెందిన అసిస్టెంట్ కమాండెంట్తో సహా ఇద్దరు భద్రతా సిబ్బంది గాయపడ్డారు.
మరొక ఘటనలో, ఏప్రిల్ 12, 2025న చైబాసాలోని జరైకెలా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని రాధాపోరా వద్ద జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో జార్ఖండ్ జాగ్వార్ జవాన్ ఒకరు మరణించారు. జనవరి 11, 2023న, టోంటో పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని తుంబాహక అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఐఈడీ పేలుడు, తదనంతర కాల్పుల్లో 209 కోబ్రా బెటాలియన్కు చెందిన తొమ్మిది మంది సిబ్బంది గాయపడ్డారు.
అంతకుముందు, మే 31, 2020న కరైకెలా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని జోన్వా వద్ద జరిగిన దాడిలో ఒక భద్రతా సిబ్బంది మరణించగా, జూలై 11, 2018న తూర్పు సింగ్భూమ్ జిల్లాలోని ఎంజీఎం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఝాటి పహారీ వద్ద జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో మరొకరు మరణించారు.
అతని లొంగుబాటు తర్వాత, మావోయిస్ట్ నెట్వర్క్, రహస్య స్థావరాలు, ఆయుధ నిల్వల గురించి సమాచారాన్ని సేకరించేందుకు భద్రతా సంస్థలు మండల్ను విచారిస్తున్నాయి. అతను అందించిన సమాచారం సరాండా అడవులు, సమీప ప్రాంతాల్లో దాచి ఉంచిన ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రి, పేలుడు పదార్థాల నిల్వలను గుర్తించడంలో సహాయపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.