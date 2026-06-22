తమిళనాడులో మొదటి టోర్నడో.. తూత్తుకుడి పెను సుడిగాలి.. తీవ్ర నష్టం
తమిళనాడులోని తూత్తుకుడి జిల్లాలోని కొన్ని ప్రాంతాలపై ఆదివారం సాయంత్రం ఒక శక్తివంతమైన పెనుగాలి విరుచుకుపడింది. దీనివల్ల ఇళ్లు, రోడ్డు పక్కన ఉన్న దుకాణాలు, ఒక టోల్ ప్లాజా, ఒక ప్రైవేట్ థీమ్ పార్క్కు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. అయితే, ఇది టోర్నడో కాదని, క్యుములోనింబస్ మేఘ వ్యవస్థతో సంబంధం ఉన్న తీవ్రమైన ఉరుములతో కూడిన తుఫాను అని వాతావరణ పరిశీలకులు స్పష్టం చేశారు.
Tornado Thooothukudi
తూత్తుకుడి విమానాశ్రయం సమీపంలోని నివాసితులు రికార్డ్ చేసిన వీడియోలలో, దుమ్ము, శిథిలాలు, ఇతర వస్తువులు టోర్నడోను పోలిన ఒక తిరిగే తీవ్ర సుడిగాలి రూపంలో వేగంగా గాలిలోకి లేచిపోవడం కనిపించింది. గరాటు ఆకారంలో సుడులు తిరుగుతున్న ఈ గాలి వ్యవస్థ వస్తువులను నేల నుండి చాలా ఎత్తుకు తీసుకువెళ్లడంతో, సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు దీనిని తమిళనాడులో మొదటి టోర్నడోగా అభివర్ణించారు.
ఈ తుఫాను తూత్తుకుడి విమానాశ్రయం సమీప ప్రాంతాలు, తూత్తుకుడి-తిరునెల్వేలి జాతీయ రహదారి వెంబడి విరుచుకుపడింది. ముఖ్యంగా వాగైకుళం, ముడివైతానెండల్ గ్రామాలు ప్రభావితమయ్యాయి. ప్రముఖ తమిళనాడు వాతావరణ నిపుణుడితో సహా పలువురు వాతావరణ ఔత్సాహికులు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలను పంచుకున్నారు.
టోర్నడో ముఖ్య లక్షణమైన గరాటు ఆకారపు మేఘం భూమిని తాకుతున్నట్లు ఆ వీడియోలలో కనిపిస్తోందని వాతావరణ శాస్త్రవేత్త నవదీప్ దహియా కూడా పేర్కొన్నారు. బలమైన గాలుల వల్ల చెట్లు కూకటివేళ్లతో సహా పెకిలించబడ్డాయని, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపోయాయని, ఇళ్ల పైకప్పు రేకులు ఊడిపోయాయని, ఇళ్లు దెబ్బతిన్నాయని స్థానికులు తెలిపారు.
ఒక నివాస ప్రాంతంలోని దాదాపు 200 ఇళ్లు వివిధ స్థాయిలలో దెబ్బతిన్నాయి. పైకప్పు సామాగ్రి, గృహోపకరణాలతో సహా శిథిలాలు చాలా దూరం కొట్టుకుపోయాయి.
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