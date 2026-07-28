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  4. Traders’ Strike Likely To Hit Chicken Supply in TN, Puducherry From July 31
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 28 July 2026 (18:14 IST)

జూలై 31 నుంచి బ్రాయిలర్ కోళ్ల విక్రయాలను నిరవధికంగా నిలిపివేస్తాం.. ఎక్కడ... ఎందుకు?

Chicken Rates
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (18:14 IST)
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తమిళనాడు, పుదుచ్చేరిలో కోళ్ల పెంపకందారులు అనుసరిస్తున్న ఒక నిర్దిష్టమైన దాణా పద్ధతికి నిరసనగా, జూలై 31 నుండి బ్రాయిలర్ కోళ్ల విక్రయాలను నిరవధికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు కోళ్ల వ్యాపారుల సంఘాల సమాఖ్య ప్రకటించడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో కోళ్ల సరఫరాకు అంతరాయం కలిగే అవకాశం ఉంది. 
 
తమిళనాడు పౌల్ట్రీ ట్రేడర్స్ ఫెడరేషన్ ఈ మేరకు అధికారికంగా ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. దీనిపై ఆ ఫెడరేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు దురైరాజ్ మాట్లాడుతూ, కోళ్ల పెంపకందారులు దాణా నియంత్రణ నిబంధనలను పాటించడానికి నిరాకరించడం వల్ల వినియోగదారులు, విక్రేతలు ఇద్దరికీ భారీ ఆర్థిక నష్టం, పరిశుభ్రత సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. 
 
కోళ్ల బరువును కృత్రిమంగా పెంచేందుకు, వాటిని మార్కెట్‌కు తరలించే చివరి క్షణం వరకు పెంపకందారులు దాణా తినిపిస్తుండటమే వ్యాపారుల ప్రధాన ఫిర్యాదుగా పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల, కోడిని కొనుగోలు చేసే సమయానికి దాని కడుపులో 100 నుండి 200 గ్రాముల వరకు అరగని దాణా, నీరు మిగిలి ఉంటుందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. 
 
కోడిని మాసం కోసం శుభ్రం చేసేటప్పుడు, జీర్ణం కాని ఆహారం, వ్యర్థాలు బయటకు వచ్చి మాంసాన్ని కలుషితం చేస్తాయని దురైరాజ్ ఆరోపించారు. జీర్ణం కాని ఈ ఆహారం బరువుకు కూడా వినియోగదారులు మాంసం ధరను చెల్లించాల్సి రావడం అన్యాయమని వారు పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి, అమ్మకానికి కోళ్లను పంపే ముందు కనీసం 15 గంటల పాటు వాటికి ఆహారం ఇవ్వకుండా నిలిపివేయాలని సమాఖ్య డిమాండ్ చేసింది. అంతేకాకుండా, కోళ్ల పెంపకం, ఆహార విధానాలకు సంబంధించి ఎస్ఓపీఎస్ అమలు చేసేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పశుసంవర్ధక శాఖ తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని వ్యాపారులు కోరారు.
 
ఇక ఈ సమ్మె కారణంగా దాదాపు 60,000 నుండి 1,00,000 రిటైల్ పౌల్ట్రీ షాపులు మూతపడే అవకాశం ఉంది. ఈ నిరసనకు పొరుగున ఉన్న కేరళలోని అనుబంధ వ్యాపారుల సంఘాల నుండి కూడా మద్దతు లభించింది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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