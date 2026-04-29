పెళ్లి వేడుకలో విషాదం, నృత్యం చేస్తూనే గుండెపోటుతో కుప్పకూలి వధువు మృతి, వీడియో
పెళ్లి వేడుకలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. స్టేజిపైన DJ మోగుతుండగా నవ వధువు నృత్యం చేస్తోంది. ఆమె నృత్యాన్ని పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆమె అస్వస్థతకు గురైనట్లు కనిపిస్తూనే వేదికపైనే కుప్పకూలి మృతి చెందింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
రాజస్థాన్ రాష్ట్రం జలోర్ జిల్లా బాగోడాలో పెళ్లి వేడుక జరుగుతోంది. ఈ వేడుకలో 22 ఏళ్ల నవ వధువు దీపిక వేదిక పైన నృత్యం చేస్తోంది. అలా ఆమె డ్యాన్స్ చేస్తూ కళ్లు తిరిగి కుప్పకూలి వేదికపై పడిపోయింది. వెంటనే ఆమెను సమీప ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఐతే అప్పటికే ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. ఆమె గుండెపోటు కారణంగా మృతి చెందిందని నిర్థారించారు.
పెళ్లి వేడుక ఎంతో ఘనంగా జరుగుతున్న సమయంలో హఠాత్తుగా పెండ్లి కుమార్తె అలా కన్నుమూయడంతో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు శోకంలో మునిగిపోయారు. కాగా ఈ ఘటన నాలుగు నెలల క్రితం జరుగగా దానికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.