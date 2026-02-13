విజయ్ సేలం జిల్లా ర్యాలీలో అపశృతి.. గుండెపోటుతో యువకుడి మృతి
కోలీవుడ్ సినీ నటుడు, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ శుక్రవారం సేలం జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన ప్రచార సభలో ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ప్రచార ర్యాలీకి ప్రజలు, అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ప్రజలను ఉద్దేశించి విజయ్ ప్రసంగిస్తుండగా, ఓ వ్యక్తి గుండెపోటుకు గురయ్యాడు. దీంతో అతన్ని హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృతి చెందాడు. మృతుడిని మహారాష్ట్రకు చెందిన సూరజ్ (37)గా గుర్తించారు. ఉపాధి నిమిత్తం అతడు కొన్నేళ్ల క్రితం కుటుంబంతో సహా సేలానికి వచ్చాడు. కొంత కాలంగా అతడు గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు కుటుంబసభ్యులు వెల్లడించారు.
మరోవైపు కరూర్ తొక్కిసలాట వంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా విజయ్ ర్యాలీల్లో కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. సేలంలో అనుమతి తీసుకున్న దానికంటే ఎక్కువమందిని నిర్వాహకులు అనుమతించడం వల్ల వేదిక ప్రాంగణం కిక్కిరిసిపోయిందని తెలిపారు.
ఐదు వేల మందికి మాత్రమే పరిమితి ఉంటే.. దాదాపు 7 వేల మందిని తరలించారని చెప్పారు. ఆ వ్యక్తి మృతికి గల కారణం తెలిసిన వెంటనే ఘటనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తామన్నారు. కాగా గతేడాది సెప్టెంబరులో కరూర్లో నిర్వహించిన విజయ్ ర్యాలీలో తొక్కిసలాట జరిగి.. 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం తెలిసిందే.