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Written By సెల్వి
Last Updated : Thursday, 25 June 2026 (19:08 IST)

సినీ నటి కృషి తపండ నివాసంలో వ్యాపారవేత్త మృతి.. ఏం జరిగింది?

Krishi Thapanda
BY: సెల్వి
Publish: Thu, 25 Jun 2026 (19:05 IST) Updated: Thu, 25 Jun 2026 (19:08 IST)
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Krishi Thapanda
బెంగళూరులోని రాజరాజేశ్వరి నగర్‌లో ఉన్న నటి కృషి తపండ నివాసంలో ఒక వ్యాపారవేత్త మరణించి ఉండటం కన్నడ చలనచిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. మృతుడిని వైశాఖ్‌గా గుర్తించారు. ఇతను గత కొంతకాలంగా తీవ్రమైన కుంగుబాటుతో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. 
 
మంగళవారం రాత్రి సుమారు అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సంఘటన జరిగినప్పుడు నటి కృషి తపండ ఇంట్లో లేరు. ఆ సమయంలో ఆమె యలహంకలో ఉన్నట్లు సమాచారం. 
 
సంఘటనకు ముందు దాదాపు వారం రోజుల పాటు వైశాఖ్ ఆమె నివాసంలోనే ఉంటున్నారని పోలీసుల విచారణలో తేలింది. ఘటనా స్థలంలో ఎటువంటి సూసైడ్ నోట్ లభించలేదు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం విక్టోరియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది. 
 
వ్యక్తిగత, కుటుంబ సమస్యల కారణంగా వైశాఖ్ కుంగుబాటుకు చికిత్స పొందుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు. వైవాహిక విభేదాల కారణంగా గత నెల రోజులుగా అతను తన భార్యకు దూరంగా ఉంటున్నాడని, ఈ పరిణామం అతని మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపిందని సమాచారం. 
 
ఈ ఘటన వైశాఖ్‌కు సంబంధించిన చట్టపరమైన సమస్యలను కూడా తెరపైకి తెచ్చింది. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, వ్యాపారవేత్త, న్యాయవాది అరవింద్ రెడ్డికి సంబంధించిన ఒక సంచలనాత్మక వసూళ్ల కేసులో అతను నిందితుడిగా ఉన్నాడు. రూ. 6-7 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తూ బెదిరింపు లేఖ పంపినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై పోలీసులు ఫిబ్రవరిలో అతన్ని అరెస్టు చేశారు. 
 
అయితే, కర్ణాటక హైకోర్టు తదుపరి విచారణపై స్టే విధించడంతో అతను విడుదలయ్యాడు. అతని వ్యక్తిగత సమస్యలు, చట్టపరమైన చిక్కులు లేదా ఇతర కారణాలు అతని మరణానికి దారితీశాయా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మరోవైపు, వైశాఖ్ కుటుంబ సభ్యులు ఫిర్యాదు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం కాగా, రాజరాజేశ్వరి నగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
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సెల్వి

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