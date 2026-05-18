దారుణం, స్నానం చేస్తున్న ఏనుగుల మధ్య ఘర్షణలో చిక్కుకుని మహిళ మృతి, వీడియో
వేసవి కాలం కావడంతో పర్యాటకులు వివిధ ఆహ్లాదకర ప్రాంతాలను సందర్శించేందుకు వెళుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కర్నాటకలోని కొడగు జిల్లాలో ఓ సరస్సులో ఏనుగుల మందకు స్నానం చేయిస్తున్నారు. వాటిని తిలకించేందుకు అక్కడికి పలువురు పర్యాటకులు వెళ్లారు.
కొంతమంది వాటిని మరింత దగ్గరగా చూసేందుకు సరస్సులో దిగారు. ఇంతలో రెండు ఏనుగుల మధ్య భీకరమైన ఘర్షణ చెలరేగింది. దీనితో అవి నీటిలోనే ఒకదానికొకటి పోరాడుతూ సరస్సు ఒడ్డునే వున్న ఓ మహిళా పర్యాటకురాలిపైకి దూసుకుని వచ్చాయి. అవి దాడి చేసుకుంటుండగా వాటి మధ్యలో ఆ మహిళ నలిగిపోయి ప్రాణాలు కోల్పోయింది. కళ్ల ముందే ఈ భయంకర ఘటన జరగడంతో అంతా దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. మృత్యువాత పడిన మహిళ చెన్నైకు చెందిన మహిళగా గుర్తించారు.
కర్ణాటకలో కొడగు జిల్లాలో విషాదం..— News Line Telugu (@NewsLineTelugu) May 18, 2026
ఏనుగుల స్నానం చేస్తున్న సమయంలో నీటిలో రెండు ఏనుగుల మధ్య ఘర్షణ
ఏనుగుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో చిక్కుకుని చెన్నైకి చెందిన 33 ఏళ్ల పర్యాటకురాలు మృతి pic.twitter.com/wvOipKFWEK
