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  4. Train Mishap at Dharmapuri Station Kills Child, Father Suffers Fracture
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (15:17 IST)

బంధువులను సాగనంపేందుకు వచ్చి.. రైలు చక్రాల కింద నలిగి బాలుడి మృతి.. ఎక్కడ?

train
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (15:17 IST)
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ధర్మపురి రైల్వే స్టేషన్‌లో ఒక విషాదకరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. బంధువులను సాగనంపేందుకు తన తండ్రితో కలిసి వచ్చిన ఏడేళ్ల బాలుడు ప్లాట్‌ఫారమ్ నుండి జారిపడి, రైలు చక్రాల కింద నలిగి మరణించాడు. బాలుడి శరీరం ఛిద్రం కావడం అక్కడున్న వారిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఇదే ప్రమాదంలో పట్టాలపై పడిన అతని తండ్రికి కాలు విరిగినప్పటికీ, ఆయన ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. 
 
ధర్మపురిలోని పైసువల్లి ప్రాంతానికి చెందిన మునియప్పన్, తన కుమారుడు యసిరియన్ (7)తో కలిసి బంధువులను సాగనంపేందుకు ధర్మపురి రైల్వే స్టేషన్‌కు వెళ్లారు. బంధువులకు సహాయపడేందుకు వారు బెంగళూరు-ఎర్నాకుళం ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు ఎక్కారు. 
 
అయితే, రైలు దిగుతున్నప్పుడు వారు జారి, ప్లాట్‌ఫారమ్, రైలు మధ్య ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశంలో పడిపోయారు. రైలు కదలడం ప్రారంభించడంతో, యసిరియన్ చక్రాల కింద చిక్కుకుని మరణించగా, మునియప్పన్ కాలు విరిగింది. రైల్వే పోలీసులు బాలుడి మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి, ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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