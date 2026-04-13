ప్రయాణికుడి ఫోను లాక్కున్న హిజ్రా, అంతా కలిసి పిచ్చకొట్టుడు కొట్టారు, వీడియో వైరల్
హిజ్రాలు. తమకు కావాల్సిన డబ్బు ఇవ్వకపోతే ఎలా ప్రవర్తిస్తారో వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. ఇది దాదాపుగా అందరికీ పరిచయమైన విషయమే అయి వుండవచ్చు. హిజ్రాల డబ్బు డిమాండ్ చేయడమే కాకుండా కొన్నిసార్లు సామాన్యులపై దాడి చేసిన సందర్భాలు సైతం పలుచోట్ల జరిగాయి. తాజాగా మంగళూరులో సమీపంలో రైలులో ఓ హిజ్రా అతి చేయడంతో ప్రయాణికులంతా కలిసి దేహశుద్ధి చేసారు.
డబ్బులు డిమాండ్ చేసే క్రమంలో ఓ యువకుడు అంత డబ్బు తన వద్ద లేదని గట్టిగా చెప్పాడు. దాంతో తీవ్ర అసహనం చెందిన హిజ్రా అతడి ఫోన్ లాక్కున్నది. అంతే... ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన ఆ యువకుడు హిజ్రాపై దాడి చేసాడు. అతడితో పాటు మరికొందరు కలిసి దేహశుద్ధి చేసారు. ఈ వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. మీరూ చూడండి.