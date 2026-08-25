రీల్స్ కోసం కారుపై గర్ల్ఫ్రెండ్ ముద్దులు - ప్రియుడికి అపరాధం
రీల్స్ కోసం నేటి యువత వింత చేష్టలకు పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా, సోషల్ మీడియాలో వచ్చే లైక్స్ కోసం రకరకాల స్టంట్లు, రీల్స్ చేస్తుంటారు. మధ్యప్రదేశ్లోని ఓ ప్రేమ జంట ఇలానే కొత్తగా ఆలోచించింది. అది బెడిసికొట్టి.. చివరికి ట్రాఫిక్ పోలీసుల జరిమానాతో ముగిసింది.
అసలు ఏం జరిగిందో పరిశీలిస్తే, గ్వాలియర్కు చెందిన ఆదిత్య సికార్వార్ కారును.. తన ప్రేయసి కిస్ సింబల్స్తో అలంకరించింది. ఏకంగా 3,400 లిప్స్టిక్ ముద్రలతో ఉన్న ఆ కారులో నగర వీధుల్లో ఆదిత్య చక్కర్లు కొట్టాడు. ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.
ట్రాఫిక్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాహనానికి మార్పులు చేసినందుకు గానూ.. అతడికి రూ.5,500 జరిమానా విధించారు. అంతటితో ఆగకుండా అతడితోనే కారుపై ఉన్న ముద్రలను శుభ్రం చేయించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
गर्लफ्रेंड ने कार पर 3.5 घंटे में किए 3400 किस— zingabad (@zingabad) August 25, 2026
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक की कार पर उसकी गर्लफ्रेंड ने करीब 3.5 घंटे में 3400 किसिंग निशान बना दिए. सड़क पर ऐसी कार देखकर पुलिस ने उसे रोक लिया. 5,500 रुपये का चालान काटने के साथ पुलिस ने युवक से कार पर लगे सारे निशान भी… pic.twitter.com/TNJkeDXYJA