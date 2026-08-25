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  4. Trending Video: Gwalior police slaps fine of Rs 5,500 as man drives car with 3,400 kiss marks Watch Video
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (14:26 IST)

రీల్స్ కోసం కారుపై గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ముద్దులు - ప్రియుడికి అపరాధం

kiss symbol on car
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (14:26 IST)
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రీల్స్ కోసం నేటి యువత వింత చేష్టలకు పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా, సోషల్‌ మీడియాలో వచ్చే లైక్స్ కోసం రకరకాల స్టంట్లు, రీల్స్‌ చేస్తుంటారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఓ ప్రేమ జంట ఇలానే కొత్తగా ఆలోచించింది. అది బెడిసికొట్టి.. చివరికి ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల జరిమానాతో ముగిసింది. 
 
అసలు ఏం జరిగిందో పరిశీలిస్తే, గ్వాలియర్‌కు చెందిన ఆదిత్య సికార్వార్ కారును.. తన ప్రేయసి కిస్‌ సింబల్స్‌‌తో అలంకరించింది. ఏకంగా 3,400 లిప్‌స్టిక్ ముద్రలతో ఉన్న ఆ కారులో నగర వీధుల్లో ఆదిత్య చక్కర్లు కొట్టాడు. ఈ దృశ్యాలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. 
 
ట్రాఫిక్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాహనానికి మార్పులు చేసినందుకు గానూ.. అతడికి రూ.5,500 జరిమానా విధించారు. అంతటితో ఆగకుండా అతడితోనే కారుపై ఉన్న ముద్రలను శుభ్రం చేయించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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