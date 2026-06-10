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మమతా బెనర్జీ ప్రధాని కావాలన్న ఎంపీ.. తిరుగుబాటు వర్గంలో చేరిపోయారు...
వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో అధికారం కోల్పోయిన తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి దెబ్బమీద దెబ్బ తగులుతోంది. ఆ పార్టీలో నెలకొన్న అంతర్గత సంక్షోభం తారా స్థాయికి చేరింది. దీంతో 20 మంది ఎంపీలు మమతకు షాకిచ్చి ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి మద్దతు ప్రకటించారు. తాజాగా పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి అత్యంత విధేయురాలిగా, ప్రధాన మద్దతుదారుగా గుర్తింపు పొందిన యువ ఎంపీ సాయోని ఘోష్ అనూహ్యంగా తిరుగుబాటు వర్గంలో చేరడం రాజకీయ వర్గాల్లో పెను సంచలనం సృష్టించింది. ఈ పరిణామం మమతా నాయకత్వానికి కోలుకోలేని దెబ్బ అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 15 ఏళ్ల తర్వాత బీజేపీ చేతిలో టీఎంసీ పరాజయం పాలైన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఓటమి అనంతరం పార్టీ నాయకత్వంపై, ముఖ్యంగా మమత మేనల్లుడు, పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీపై పలువురు సీనియర్లు బహిరంగంగానే అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సీనియర్ ఎంపీ కాకోలీ ఘోష్ దస్తీదార్ నేతృత్వంలో సుమారు 20 మంది ఎంపీలు తిరుగుబాటు బావుటా ఎగురవేశారు. లోక్సభలో మొత్తం 28 మంది టీఎంసీ సభ్యులలో ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఎంపీలు వ్యతిరేకత తెలపడం పార్టీలో తీవ్ర ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది.
జాదవూర్ ఎంపీ సాయోని ఘోష్ ఇప్పటివరకు మమతా బెనర్జీకి వెన్నంటి నిలిచారు. భవిష్యత్తులో మమత ప్రధాని కావాలంటూ బలంగా వాదించిన ఆమె, ఇప్పుడు తిరుగుబాటు వర్గానికి మద్దతుగా సంతకం చేసి, ఢిల్లీలో మకాం వేయడం గమనార్హం. టీఎంసీ పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతగా అభిషేక్ బెనర్జీని తొలగించి, ఆ స్థానంలో కాకోలీని నియమించాలని కోరుతూ తిరుగుబాటు ఎంపీలు ఇప్పటికే లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాకు లేఖ సమర్పించారు.
మరోవైపు, తాము బీజేపీలో చేరబోమని, అయితే జాతీయ, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా అవసరమైనప్పుడు ఎన్డీఏకు మద్దతు ఇస్తామని రెబల్ ఎంపీలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో, అభిషేక్ బెనర్జీ కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ వంటి విపక్ష నాయకులతో సమావేశమవుతూ మద్దతు కూడగట్టే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు. అయితే, తిరుగుబాటు వర్గం పేర్కొంటున్న సంఖ్యాబలంపై మమతా వర్గం తీవ్ర సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తోంది.
Alia Bhat : నెక్ట్స్ జనరేషన్ సోల్జర్ గా ఆలియా భట్ ఆల్ఫా టీజర్ రిలీజ్.
ఆలియా భట్ ప్రధాన పాత్రలో యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ బ్యానర్పై ఆదిత్య చోప్రా నిర్మిస్తోన్న భారీ యాక్షన్ మూవీ ‘ఆల్ఫా’. బుధవారం (జూన్ 10) మేకర్స్ ఈ మూవీ టీజర్ను విడుదల చేశారు. ఇందులో ఆలియా భట్ ఓ హంతుకురాలి పాత్రలో నటించింది. వైఆర్ఎఫ్ స్పై యూనివర్స్లో భాగంగా రూపొందుతోన్న ఆల్ఫా చిత్రాన్ని ..చిన్న వయస్సు నుంచే పెంచి, హత్యలు చేయడానికి తయారు చేసిన ఓ హంతకురాలుకి సంబంధించిన మూల కథతో రూపొందించారు.
రివ్యూలు సామాన్య ప్రేక్షకులకు రక్షణ కవచంలా నిలుస్తాయి : రాంగోపాల్ వర్మ
ఒక సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఆ చిత్రానికి రివ్యూ రాయడం కూడా ఒక రకమైన సామాజిక సేవేనని ప్రముఖ దర్శకుడు రాంగోపాల్ వర్మ అన్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల సామాన్య ప్రేక్షకుల జేబుకు రక్షణ కవచంలా నిలుస్తున్నారని ఆయన కితాబిచ్చారు. సినిమాలకు నెగెటివ్ రివ్యూలు రాయడం వల్లే థియేటర్లకు జనాలు రావడం లేదని, వ్యతిరేక ప్రచారం సినిమాలను దెబ్బతీస్తున్నాయనే చర్చ చిత్రపరిశ్రమలో జోరుగా సాగుతోంది. దీనిపై రాంగోపాల్ వర్మ స్పందిస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
చిత్రసీమలో నవశకాన్నిసృష్టించారు : ఎంకే స్టాలిన్
కోలీవుడ్ సినీ దర్శకుడు భారతీరాజా తనదైన భాషలో మాట్లాడి చిత్రసీమలో ఒక ప్రత్యేక శకాన్ని సృష్టించని తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ అన్నారు. తేని జిల్లా అల్లినగర్లో జన్మించి, దర్శక శిఖరం అనేక ఆణిముత్యాల్లాంటి చిత్రాలను అందించిన భారతిరాజా సినీ అభిమానుల హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయారని అన్నారు.
'నాకు నువ్వంటే ఇష్టం, నీ నటన నచ్చద'ని భారతీరాజా అనేవారు : రజనీకాంత్
దర్శక దిగ్గజం భారతీరాజా మృతిపై సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ తన ప్రగాఢ సంతాపాన్ని, సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు. భారతీరాజా పార్థివదేహానికి నివాళులు అర్పించిన తర్వాత ఆయన మాట్లాడుతూ, భారతిరాజా ప్రతిభ, విజయాల గురించి అందరికీ తెలుసని, వ్యక్తిగతంగా ఆయన ఒక చిన్నపిల్లాడిలాంటివారని, మనసులో ఏది ఉన్నా దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెబుతారు అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.
దిగ్గజ దర్శకుడు భారతీరాజా పార్థివదేహానికి సినీ ప్రముఖుల నివాళులు
ప్రముఖ దర్శకుడు భారతీరాజా పార్థివదేహానికి సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. అనారోగ్యం కారణంగా బుధవారం ఉదయం ఆయన తుదిశ్వాస విడిచిన విషయం తెల్సిందే. దీంతో సినీ రాజకీయ ప్రముఖులు, అభిమానుల సందర్శనార్థం ఆయన పార్థివదేహాన్ని చెన్నై నీలాంకరైలోని స్వగృహంలో ఉంచారు. అక్కడకు ముఖ్యమంత్రి విజయ్, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్లు వెళ్లి ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా భారతీరాజా కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. ఆయన మృతి భారతీయ సినిమాకు తీరని లోటని సంతాపం తెలిపారు.