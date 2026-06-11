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  4. Trinamool Crisis - It's Either Abhishek Or Me : Key Aide's Ultimatum For Mamata Banerjee
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (15:50 IST)

మమతా బెనర్జీకి అల్టిమేటం జారీ చేసిన టీఎంసీ ఎంపీ

mamata benerjee
BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (15:49 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (15:50 IST)
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వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి ఆ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నేత, ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ అల్టిమేటం జారీచేశారు. గత నెలలో వెల్లడైన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత టీఎంసీలో అసమ్మతి నేతలు తిరుగుబాటు బావుటా ఎగురవేశారు. కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు వేరు కుంపటి పెట్టారు. మరికొందరు బీజేపీ పంచన చేరుతున్నారు. దీనికి కారణం మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీనే కారణమంటూ ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ .. పార్టీ అధినేత్రి అని కూడా చూడకుండా మమతా బెనర్జీపై సంచలన విమర్శలు చేశారు. 
 
సంతకాల ఫోర్జరీ కేసులో చివరి నిమిషంలో అభిషేక్ తనను న్యాయవాదిగా తొలగించి, అవమానించారని ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో దీదీకి అల్టిమేటం జారీ చేశారు. 'మాతో ఉంటారా..? లేక అభిషేక్ వెంట ఉంటారా..?' అని అడిగారు. 'నేను మమతాదీదీ వెంటే ఉన్నాను. కానీ, ఆమె ఎవరి పక్షంలో ఉన్నారో తేల్చుకోవాలి' అని కల్యాణ్ బెనర్జీ పేర్కొన్నారు. సీనియర్లను గౌరవించడం రాని అభిషేక్ వల్లే పార్టీ ధ్వంసమవుతోందని చెప్పారు. అహంకారంతో తనకు తాను కింగ్‌లా అనుకోవడం వల్లే ఇదంతా జరుగుతోందన్నారు.
 
ఇదిలావుంటే, రాజ్యసభ సభ్యత్వానికి టీఎంసీ ఎంపీ ప్రకాశ్‌ బరైక్‌ రాజీనామా చేశారు. వారం రోజుల వ్యవధిలో రాజ్యసభకు రాజీనామా చేసిన మూడో టీఎంసీ ఎంపీ ఈయన. దీంతో ఎగువసభలో తృణమూల్ ఎంపీల బలం పదికి పడిపోయింది. కాగా, టీఎంసీ ఎంపీల్లో 20 మందికిపైగా సభ్యులు తిరుగుబాటు జెండా ఎగురవేసి చీలక వర్గంగా చెలామణి అవుతున్న విషయం తెల్సిందే. 
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ఠాగూర్

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